Ulisse, L'Era glaciale 3 o ...più forte, ragazzi!? La tv del 7 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 7 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse: il piacere della scoperta”. La puntata di stasera sarà intitolata “Neanderthal: l’enigma della sua scomparsa”: cosa è accaduto all’antica specie umana che abitava l’Europa e parte dell’Asia prima dell’arrivo dell’Homo Sapiens? Perché di questi uomini dalla forza straordinaria, ad un certo punto della preistoria, non restano più tracce archeologiche? E cosa avviene quando le due specie umane si trovano faccia a faccia negli stessi territori? Alberto Angela ci guida alla soluzione di questo intricato enigma ”sulla scena del crimine” direttamente dagli stupendi luoghi abitati dal Neanderthal e poi dal Sapiens in Italia e in Europa.

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Cicatrici”: i Federali riescono a fermare un serial killer diventato tale per aver subìto violenze da parte del padre. Isobel riallaccia i rapporti con suo padre Robert…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà “Che ci faccio qui”, programma di approfondimento condotto da Domenico Iannacone.

Canale5 alle 21.30 proporrà la semifinale di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “…più forte, ragazzi!”; su Italia1 alle 21.25 “L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri”; su Rai4 alle 21.20 “Highwaymen – I banditi della strada”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Incontro con il passato”; su Iris alle 20.55 “Virus letale”; e su Italia2 alle 21.10 “The Maid – La morte cammina tra i vivi”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Il misantropo”. L’Alceste di Malosti è un filosofo, un nero buffone, un folle estremista del pensiero, che assume in sé anche le risonanze più intime e strazianti del dramma molieriano, senza rinunciare alla sottile linea comica, al fuoco farsesco che innerva il protagonista.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Yellowstone”; su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer”; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de l'”Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset