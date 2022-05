Stezzano: donna azzannata alla schiena da un cane al guinzaglio, la padrona scappa - BergamoNews

Stezzano. Una donna di 55 anni è stata aggredita da un cane in via Sora a Stezzano, intorno alle 13.15 di sabato.

La signora stava camminando quando, improvvisamente, ha sentito un forte dolore alla schiena e qualcosa che la mordeva.

Quando si è voltata per capire cos’era accaduto, ha visto un cane al guinzaglio tenuto da un’altra donna che, invece di soccorrerla, si è data alla fuga.

Dolorante per il profondo morso subito, la 55enne ha chiamato i suoi familiari e i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale di Stezzano. La donna ha raccontato quanto accaduto e gli agenti l’hanno accompagnata nelle abitazioni di proprietari di cani intorno alla via dov’è avvenuto il fatto, per tentare un riconoscimento e risalire quindi alla padrona.

L’animale che ha ferito la signora era di mezza taglia, con il pelo nero e liscio e nessuno di quelli controllati corrispondeva alla descrizione.

La 55enne è stata portata al pronto soccorso dell’Humanitas Gavazzeni per essere medicata. Intanto proseguono le indagini per risalire alla proprietaria del cane, che probabilmente è scappata in auto.