Requiem di Mozart al santuario di Santa Caterina - BergamoNews

Organizzano l’evento l’Unione Società Corali Italiane e la parrocchia di Santa Caterina. Sotto la direzione dei maestri Damiano Rota e Gianluca Sanna, si esibiranno il Gruppo Corale ICAT città di Treviglio, il Coro polifonico Kika Mamoli, il Coro parrocchiale e voci bianche Sana Caterina d’Alessandria di Bergamo.

Il Requiem, di cui sarà interpretata un’ampia selezione dall’Introitus al Communio finale, è una composizione di grande suggestione, dagli accenti diffusamente cupi e drammatici.

Rimasta incompiuto per la morte del grande salisburghese, malato e in miseria, quest’opera ha dato adito a due secoli di speculazioni, leggende, teorie, proprio perché legato a filo doppio con la controversa vicenda della prematura morte del suo geniale autore. Il quale, secondo Stendhal, quando sentì che le forze lo stavano lasciando, si persuase che il misterioso committente dell’opera fosse un emissario dell’aldilà venuto a commissionargli la messa da requiem per Mozart stesso.

Oltre al Requiem, il Coro Kika Mamoli e il Coro Santa Caterina eseguiranno alcuni brani mariani di vari autori, da un’Ave Maria di Jacques Arcadelt a “O Salutaris Hostia” di Charles Gounod, al Crocifixus dello stesso maestro Damiano Rota.

L’evento si inserisce nella rassegna corale di primavera 2022, sotto il segno dei “tempi forti della liturgia, dal lamento quaresimale al giubilo pasquale”.

Il Gruppo Corale ICAT Città di Treviglio, diretto dal maestro Gianluca Sanna, è attivo dal 1967, ha partecipato a numerosi concorsi e si è esibito in spazi prestigiosi come il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Dal Verme e il Castello Sforzesco di Milano, il teatro Filarmonico di Verona.

Il Coro polifonico Kika Mamoli, costituitosi nel 2008, prende il nome dall’ex presidente dell’Associazione Cure palliative ed è diretto dal maestro Damiano Rota, così come il Coro parrocchiale e il Coro di voci bianche di Santa Caterina dl’Alessandria in Bergamo, che hanno sostenuto diversi concerti di musica sacra con musiche di Vivaldi (Magnificat), C. Saint Saens, L. Perosi, A. de halle, J. Rutter, C. Franck e altri compositori.

L’evento è a ingresso libero.