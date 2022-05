Per ricaricare i veicoli elettrici due giovani bergamaschi creano il primo servizio dedicato alle reti private - BergamoNews

Dagli ideatori della App Wroom, l’applicazione per la ricarica dedicata ai proprietari di auto elettrica, nasce Wroom Business, una infrastruttura digitale esclusiva dedicata alle reti di ricarica private per veicoli elettrici.

Wroom Business è stata progettata e sviluppata da due giovani bergamaschi – Lorenzo Monti e Martino Piccinini, rispettivamente Project manager e Business developer di Ressolar/Ress Mobility – per il controllo e la gestione delle colonnine di ricarica di proprietà di aziende e condomini sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e alla mobilità elettrica.

Con Wroom Business le aziende che hanno scelto la mobilità elettrica potranno digitalizzare la propria rete di ricarica privata, gestire e monitorare la ricarica e le colonnine da remoto, creare accessi esclusivi per i propri dipendenti e collaboratori.

Con Wroom business gli amministratori di condominio potranno facilmente monitorare i consumi delle colonne di ricarica installate nei garage privati dei palazzi, e collegate al contatore condominiale, differenziando le utenze e riaddebitando i costi ai singoli condomini. Gli utenti finali potranno utilizzare la App Wroom Business per attivare la ricarica e accedere a tutti i servizi e informazioni in modo semplice e intuitivo.

“Wroom business è un’applicazione esclusiva dedicata ai gestori di rete privata, per esempio un amministratore di condominio o un mobility manager di un’azienda che offre ai collaboratori un servizio di mobilità elettrica – spiega Lorenzo Monti, Project manager di Wroom -. Sarà il gestore della rete privata ad accreditare il singolo utente. Il gestore avrà un controllo completo della sua rete di ricarica, gestione domotica delle colonnine, creazione di accessi e di tariffe di ricarica il tutto storicizzato con report mensili autogenerati sull’utilizzo delle colonnine, utili in sede di bilancio dell’attività”.

Come funziona Wroom Business

Il gestore della rete privata – mobility manager aziendale o amministratore di condominio – accredita il singolo utente fruitore del servizio dedicato di mobilità elettrica. Tramite un codice generato da back office si può legare l’utente alla rete di ricarica privata permettendogli di visualizzare solo le colonnine di proprietà. Wroom business indica sulla mappa tutti i punti di ricarica attivabili informando l’utente sullo stato momentaneo della colonnina di ricarica. Con Wroom business si possono creare piani di ricarica su misura per le esigenze, gestire tempo e costo del servizio. Si può prenotare una spina per assicurarsi di trovarla libera all’arrivo sul posto di lavoro. Durante la ricarica, l’utente potrà monitorare lo stato della stessa da remoto e riceverà una notifica push al termine della ricarica. Il pagamento verrà addebitato automaticamente: grazie ai report sull’utilizzo delle colonnine sarà possibile valutare piani ad hoc per le esigenze degli utenti del servizio. Nella sezione storico sarà possibile visualizzare tutte le ricariche effettuate.

Wroom è una realtà innovativa in forte crescita, guidata dai due giovani ideatori del progetto Lorenzo Monti e Martino Piccinini, che si avvalgono di un team di 15 persone tra sviluppatori, installatori, commerciali e personale di amministrazione. Wroom nasce all’interno della divisione Ress Mobility di Ressolar, società del gruppo Piccinini, che si occupa di installazione e gestione di reti di ricarica di colonnine per veicoli elettrici.