Nei bar di Bergamo un cocktail in ricordo del barista Gualtiero Ventura - BergamoNews

Bergamo. La scomparsa di Gualtiero Ventura, storico barista bergamasco, ha lasciato un grande vuoto nelle tante, tantissime persone che lo hanno conosciuto e stimato. Aveva grandi doti umane: con il suo sorriso e la sua cordialità riusciva a farsi voler bene da tutti, lasciando una traccia indelebile nei cuori di amici e parenti.

Per ricordarlo, la barista e amica Alice Locatelli, ha ideato un cocktail che molti locali di Bergamo e provincia stanno inserendo nella propria lista. “Il nome, Gualty, si riferisce al modo in cui molti amici e clienti chiamavano Gualtiero. L’obiettivo è tenere viva la sua memoria facendo in modo che i clienti possano ordinarlo nei bar e nei locali: molti hanno cominciato a proporlo alla clientela ottenendo ottimi riscontri. La ricetta, nuova e originale, prevede: 2cl di succo di lime, 1 cl di zucchero liquido, 1,5 cl di vodka, 1,5 cl di triple sec, 3,0 cl di Jagermeister, sale affumicato, Shaker, Top lemonsoda ed Enjoy it. Ho scelto di adoperare ingredienti che piacevano a Gualtiero, per una formula originale come lui. Il risultato è un drink fresco, che risulta gradito sia da chi è abituato a consumare bevande amare sia da chi preferisce aromi più dolci”.

“Un paio di settimane fa – prosegue Alice – l’ho fatto assaggiare ad alcuni amici storici e ad altri baristi che hanno detto che era molto buono. Per conferirgli un sapore più speziato, inoltre, su consiglio di un amico che ha lavorato con Gualtiero ho aggiunto del sale affumicato giungendo al mix definitivo”.

Il cocktail Gualty si potrà trovare alla Gasthaus – uno dei locali in cui ha lavorato Gualtiero – e all’Optional bar, dove lavora Alice, ma qualunque locale potrà aggiungerlo al proprio menù: molte altre realtà sparsi in tutta la provincia presto lo inseriranno nella loro lista.

Per avere ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram del progetto.