Fino a lunedì tempo instabile, poi deciso miglioramento - BergamoNews

Sabato 7 maggio: le previsioni del tempo per Bergamo e la provincia a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Sulla Lombardia continuo alternarsi di momenti più soleggiati e fasi instabili, seppur non sia previsto l’arrivo di fronti organizzati in grado di portare maltempo diffuso.

Le temperature subiranno un lieve aumento nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa.

Da lunedì si assisterà a una decisa stabilizzazione delle condizioni meteo, con la possibilità di raggiungere o avvicinare i primi 30°C dell’anno.

Sabato 7 maggio 2022

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso o molto nuvoloso su buona parte della regione. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità sui rilievi, con piovaschi diffusi sui rilievi prealpini, in particolare orobici e bresciani. In serata ancora nubi sparse sulla Lombardia, cessano via via i fenomeni sulle Prealpi, con ancora la possibilità di qualche piovasco sparso.

Temperature: in aumento nelle massime. In pianura minime per lo più comprese tra 12 e 14°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21°C.

Domenica 8 maggio 2022

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulla Lombardia, possibilità di qualche piovasco sulla bassa pianura. Al pomeriggio rapida instabilizzazione del tempo sui rilievi, con aumento della nuvolosità, rovesci sparsi e qualche temporale in particolare sulle Prealpi. Estensione dei fenomeni anche alle aree pedemontane e alte pianure, non si esclude qualche rovescio fin sulle medie pianure. Nel tardo pomeriggio ed in serata ancora rovesci sparsi sui rilievi, possibili piogge sparse anche sulle aree di pianura occidentali.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 21 e 23°C.

Lunedì 9 maggio 2022



Tempo Previsto: Migliora decisamente, con tempo più soleggiato e mite. Al mattino poco o parzialmente nuvoloso sulla Lombardia. Nel pomeriggio maggiormente instabile sui rilievi, dove non si esclude qualche pioggia sparsa; più soleggiato in pianura. In serata migliora decisamente su buona parte della regione.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 23 e 25°C. nelle ore centrali del giorno in libera atmosfera.