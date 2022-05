Atalanta: Musso, Carnesecchi, Gollini o Sportiello? La girandola dei portieri - BergamoNews

Nel giorno in cui Juan Musso compie 28 anni, venerdì 6 maggio, Marco Carnesecchi conquista la promozione in Serie A con la Cremonese. Saranno loro, il portiere attualmente titolare e il capitano dell’Under 21 in prestito dall’Atalanta al club grigiorosso, a contendersi la porta nerazzurra nella prossima stagione?

In realtà potrebbero esserci altri due pretendenti e cioè Marco Sportiello, 30 anni martedi 10 maggio, attuale vice di Musso e Pierluigi Gollini, 27 anni, fino alla scorsa stagione portiere titolare della Dea, ora in prestito al Tottenham, ma destinato (dopo una stagione passata perlopiù in panchina) a tornare alla… casa madre, cioè a Bergamo.

Si profila quindi un intasamento straordinario per la maglia di titolare di chi difenderà i pali dell’Atalanta nella prossima stagione.

Proviamo a sentire il parere del portierone vincitore della Coppa Italia 1963, Pierluigi Pizzaballa.

Partiamo da Musso, spesso nel mirino delle critiche anche perché costato non poco, 20 milioni: “Chiaro che quando una società spende quella cifra si pensa a un acquisto degno di quel valore. Forse però il rendimento di Musso non è stato pari a quello che ci si aspettava. Non entro nel merito di pregi o difetti, ma se questo è il suo meglio, qualcosa non ha funzionato.

Eppure con l’Udinese era stato giudicato uno dei migliori portieri della Serie A: forse là era molto più impegnato mentre nell’Atalanta anche poche occasioni per gli avversari possono risultare decisive?

Non so, i grandi portieri si valutano perché al momento giusto fanno un buon intervento, non perché fanno tante parate. Conta se un gol non si doveva prendere e… Musso lascia sempre qualche dubbio, che abbia colpe o no. Ora dovranno decidere se è all’altezza di continuare lui o se hanno dubbi. Io penso che però lui non abbia risolto il problema del portiere. Non solo per colpe sue, anche per come è andata la squadra.

Dovrebbe rientrare dal prestito Carnesecchi, di cui si parla gran bene, miglior portiere della Serie B nella scorsa stagione…

È un portiere di prospettive abbastanza valide. Ma va messo alla prova: o gli dai fiducia o no, ha 21 anni e ci vuole coraggio per dargli spazio.

Mentre Gollini…

A un certo punto hanno preferito cambiarlo e non so per quali motivi.

Lo stesso Gollini, in una recente intervista, si è detto sorpreso dell’addio dall’Atalanta. Ma è in prestito al Tottenham e potrebbe tornare.

E poi c’è sempre Sportiello, 29 anni, che ha un contratto anche per l’anno prossimo.

E ha sempre coperto abbastanza bene il suo ruolo, magari ha giocato meno, ma quando ha giocato ha sempre risposto bene.

Che cosa succederà allora?

Già si parla di un forte interesse di Napoli e Fiorentina su Musso e bisognerà capire cosa deciderà la società nerazzurra con Gasperini, se continuare o no col portiere argentino.

Le alternative?

O resta lui, oppure riporterei Gollini, tenendo Sportiello. Però valutando nel frattempo Carnesecchi: se in preparazione dovesse dare già garanzie, allora darei fiducia a lui. In ogni caso, ci vorrà più chiarezza in un ruolo che è sempre delicato.