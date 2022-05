A Songavazzo s'inaugura il primo percorso libropedonale d’Italia - BergamoNews

Songavazzo. Sabato 14 maggio alle 11 alla Cà di Leber (località Picol) di Songavazzo verrà inaugurato il percorso libropedonale di Songavazzo. Passeggiando nei borghi.

Da un’idea del sindaco Giuliano Covelli, è stato pensato e progettato da Oriana Bassani, artista e Consigliera Comunale del Comune di Songavazzo. Grazie a loro nasce un itinerario letterario che si inserisce tra le proposte escursionistiche legate al turismo culturale.

Il Percorso Libropedonale di Songavazzo è un progetto che si propone di valorizzare il territorio di Songavazzo dal punto di vista turistico e culturale, territorio che ricordiamo essere ad “alta concentrazione di lettura”. Nel 2011 viene inaugurata la Cà di Leber, tra i primi esempi di bookcrossing presenti sul territorio nazionale, alla quale si uniranno nel 2014 le quattro Casette dei Libri, realtà fortemente volute e progettate proprio al fine di permettere un’ampia condivisione culturale. Il Percorso è stato infatti pensato per collegare tutte e quattro le Casette presenti sul territorio, intersecando la loro natura letteraria ad alcuni luoghi panoramici e a monumenti di interesse storico-artistico. Il fil rouge che collega tutto il progetto è costituito da brani scritti da diversi autori che hanno trovato spunto proprio dal paesaggio di Songavazzo per le proprie opere, dalla storia all’arte presente nel Paese.

Il Percorso Libropedonale di Songavazzo prevede 9 soste intervallate dalle quattro Casette dei Libri segnalate da appositi leggii sui quali si potranno leggere i brani letterari proposti. Vari sono gli autori che hanno partecipato al progetto, proponendo brani inediti od estratti delle loro opere già pubblicate. Tramite il QR Code presente nella grafica dei pannelli di ogni tappa, si potrà accedere alla pagina dedicata al Percorso sul sito di Borghi della Presolana e qui ascoltare direttamente la lettura integrale dei brani dalla voce degli autori stessi. Oltre alle letture, ogni pagina contiene alcune notizie sugli autori che hanno partecipato al progetto e tutte le informazioni storico-artistiche relative al territorio. Si ringraziano: Lorenza Garbarino, Davide Sapienza, Quinto Antonelli¸ Giuliano Covelli, Grazia Milesi, Oriana Bassani, Andrea Cammelli, Laura Benzoni ed Urmila Chakraborty.

Il Percorso Libropedonale di Songavazzo ha inizio dalla Cà di Leber, accosta le panchine panoramiche in località Porcarola, attraversa il centro storico, toccando anche il santuario dell’Addolorata e la Cappella funeraria della famiglia dello scultore Giovanni Maria Benzoni, e si conclude con il ritorno alla Cà di Leber.

Il percorso è adatto a tutti ed ha una durata di circa un’ora.

Proprio per questo e per le sue particolari caratteristiche, Il Percorso Libropedonale di Songavazzo può anche rappresentare un’ottima ed originale occasione di visita per le scuole del territorio, essendo in grado di coniugare un avvicinamento curioso alla lettura con la scoperta del nostro territorio.

Durante l’inaugurazione si percorrerà un tratto del Percorso, partendo dalla Cà di Leber e arrivando alla seconda tappa, le panchine panoramiche in località Porcarola.

Lì interverrà lo scrittore Davide Sapienza con letture tratte da “Il Percorso Libropedonale di Songavazzo”.