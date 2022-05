Si annuncia un weekend tra nuvole e deboli piogge - BergamoNews

Venerdì 6 maggio: si avvicina un weekend che non promette cieli azzurri sopra Bergamo. Vediamo se sarà davvero così con il bollettino del Centro meteo lombardo a cura di Marco Tarantola.

ANALISI GENERALE

Sulla Lombardia continuo alternarsi di momenti soleggiati e fasi instabili, seppur non sia previsto l’arrivo di fronti organizzati in grado di portare maltempo diffuso. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa. Da lunedì si assisterà ad una decisa stabilizzazione delle condizioni meteo, con la possibilità di raggiungere o avvicinare i primi 30°C dell’anno.

Venerdì 6 maggio 2022

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto sulla Lombardia, con deboli piogge diffuse su buona parte delle aree di pianura e sui rilievi prealpini. Nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulle Alpi. Al pomeriggio nuvolosità diffusa su buona parte della regione, non si escludono piogge deboli sparse su tutti i settori, in particolare sulle basse pianure. In serata nuvoloso ovunque con qualche apertura, cessazione dei fenomeni ovunque.

Temperature: in lieve calo. In pianura minime per lo più comprese tra 12 e 14°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19°C.

Sabato 7 maggio 2022

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso o parzialmente nuvoloso su buona parte della regione. Nel pomeriggio aumentano le nubi sui rilievi, con piovaschi sparsi sui rilievi prealpini, in particolare orobici e bresciani. In serata ancora nubi sparse sulla Lombardia, cessano i fenomeni ovunque.

Temperature: in aumento nelle massime. In pianura minime per lo più comprese tra 12 e 14°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22°C.

Domenica 8 maggio 2022

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulla Lombardia. Al pomeriggio rapida instabilizzazione del tempo sui rilievi, con aumento della nuvolosità, rovesci sparsi e qualche temporale in particolare sulle Prealpi. Nel tardo pomeriggio ed in serata ancora rovesci sparsi sui rilievi, possibili piogge sparse anche sulle aree di pianura occidentali.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 21 e 23°C.