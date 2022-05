Rocky IV, Ip man o L'uomo che vide l'infinito? La tv del 6 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 6 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “The band”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lunga vita e prosperità”. L’N.C.I.S. viene inviata ad indagare su una nave di ricercatori civili nel Nord Atlantico, perché il suo equipaggio ha preso a bordo due membri della Marina in difficoltà con un cadavere al seguito.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.40 ci sarà “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Germinal”; su Italia1 alle 21.25 “Rocky IV”; su Rai4 alle 21.20 “Ip man”; su La5 alle 21.05 “Bridget Jones Baby”; su Iris alle 20.55 “L’uomo che vide l’infinito” e su Italia2 alle 21.10 “Anarchia – La notte del giudizio”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art night – L’intuizione di Duchamp”. Partendo dalle innovazioni di Duchamp, quattro giovani artisti italiani provano a rispondere alla domanda: che cos’è il talento?

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset