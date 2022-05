Raduno di Topolino, tour del lago d'Iseo e domenica sosta in mostra in Città Alta - BergamoNews

Il club ‘Amici della Topolino’ di Bergamo organizza un raduno per gli appassionati di questa storica auto. Sabato 7 le Topolino partiranno da Ponte San Pietro lungo un itinerario che li porterà a visitare la cantina San Giovanni di Scanzorosciate, per proseguire poi sul lago di Iseo.

Domenica 8 tappa in Città Alta dove le auto d’epoca sosteranno in mostra in piazza Cittadella dalle 9.30 alle 16.