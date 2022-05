Provincia, al via la presentazione del torneo di tennis edizione 2022 - BergamoNews

Bergamo. Martedì 10 alle 11 nella sala consiliare della Provincia di Bergamo sarà presentata l’edizione 2022 del torneo di tennis a cura dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà. Dopo due anni ritorna il grande appuntamento a cura della nostra associazione con tante novità. Da quest’anno il torneo di tennis, in programma dal 19 maggio all’ 11 giugno, torna a Bergamo, precisamente negli spazi della Cittadella dello Sport. Nel corso della conferenza, oltre al torneo, verranno presentati i lavori a cura dell’Accademia dello Sport con il sostegno di Regione Lombardia, Csi Bergamo e Provincia di Bergamo per la realizzazione di nuovi impianti nell’area che ospiterà l’evento. Sempre durante la presentazione verranno premiati alcuni dei medici che hanno contribuito in modo decisivo ad aiutare la popolazione bergamasca nei giorni più difficili del 2020.