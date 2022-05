Olimpiadi dei sordi, buon inizio anche per Ilaria Galbusera: le ragazze del volley superano 3-1 la Polonia - BergamoNews

Come nella finale degli Europei del 2019, sull’ultimo punto c’è sempre la mano di Ilaria Galbusera: la capitana bergamasca della nazionale di volley femminile è stata protagonista dell’esordio alle Olimpiadi dei sordi in corso di svolgimento in Brasile.

Un debutto bagnato con una vittoria per 3-1 contro la Polonia, non privo di qualche momento di sofferenza.

Eppure l’inizio aveva fatto pensare a un match lampo: 25-12 il risultato del primo set, con la nazionale di Glauco Sellan che ha dominato la scena. Di tutt’altro tenore l’andamento del secondo parziale: l’Italia molla un po’ la presa, la Polonia prende pian piano coraggio e un po’ a sorpresa riesce a chiudere sul 21-25.

“Non conosco ancora bene queste ragazze, ma a quel punto mi sono imposto – ha spiegato il tecnico -. Ho chiesto meno festeggiamenti e più concentrazione, si trattava di limitare il loro unico schiacciatore e ci siamo riusciti”.

Dopo una partenza a handicap anche nel terzo set, Galbusera e compagne sono state in grado di rimontare dal -7 e hanno chiuso 25-22, portandosi una bella dose di grinta anche nel quarto parziale: la capitana in diagonale sfrutta le mani del muro per mettere a terra l’ultimo punto, quello del 25-19.

Ora le azzurre avranno un giorno di riposo, prima di tornare in campo contro la temibile Turchia che a ottobre ebbe la meglio nella finale del Mondiale.