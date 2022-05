La Fondazione EFP Sacra Famiglia presenta il nuovo corso IFTS di E-leader - BergamoNews

Guidare il cambiamento attraverso le strategie digitali: la Fondazione EFP Sacra Famiglia presenta il nuovo corso IFTS di E-leader durante l’open day in agenda lunedì 9 maggio alle ore 17 presso la sede di Comonte.

Obiettivo dell’anno di Formazione Tecnica Superiore a cui accedono gli studenti diplomati è quello di costruire una professionalità solida e innovativa, in grado di affrontare le nuove sfide del mercato del lavoro, guidando le imprese nella necessaria e ormai indispensabile strategia digitale di crescita e sviluppo.

“L’emergenza COVID-19 ha di fatto accelerato l’adozione di modelli di e-business nelle imprese – spiega la dirigente Bruna Capoferri – e questo si è verificato anche nei settori che erano meno inclini all’utilizzo di social e comunicazione digital. E’ quindi fondamentale formare professionalità in possesso di queste competenze al fine di rispondere alle necessità imminenti e future del mondo del lavoro e di numerose realtà aziendali del nostro territorio”.

Al corso per E-leader possono iscriversi ragazze e ragazzi con una età fino a 29 anni alla data di avvio del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o del Diploma Tecnico Professionale, ovvero di attestato di competenza di IV livello EQF conseguito nei percorsi di IeFP.

Il corso prevede un totale di 1000 ore di formazione, di cui la metà in aula e l’altra metà in azienda, con l’alternanza scuola lavoro rafforzata e apprendistato formativo di I livello.

“Un E-Leader è una figura professionale propulsiva, capace di spingere le aziende verso l’innovazione, la nuova sfida di questo momento storico – spiega Alessio Caglioni, formatore EFP -. Si tratta di una figura professionale capace di concretizzare il processo di digitalizzazione aziendale combinando competenze di analisi e codifica dati, di digital transformation e di comunicazione multimediale. La forte attitudine dell’e-leader a “vedere” il cambiamento si traduce nella capacità di pensare e realizzare progetti che scardinano i vecchi schemi mentali e innovano i processi organizzativi”.

III livello.

Alla fine del percorso, il titolo rilasciato è il Certificato di specializzazione tecnica superiore (IV livello EQF), che permette l’accesso ai percorsi ITS.

Iscriviti qui all’open day del corso IFTS di E-Leader