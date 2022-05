"Figli delle stelle", a Bergamo mostra per celebrare l'Europa - BergamoNews

Bergamo. Sono ormai trascorsi 77 anni da quel 9 maggio del 1945 giorno che segnò, de facto, la fine della Seconda Guerra Mondiale. Cinque anni più tardi, il 9 maggio del 1950, l’allora Ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò la Dichiarazione Schuman: quello che oggi viene considerato il primo discorso che inaugurò l’inizio del processo d’integrazione europea, con l’obiettivo di creare una futura unione federale. È proprio in memoria di quel giorno che, nel 1985, i capi di stato e di governo europei istituirono la “Festa dell’Europa”.

Per celebrare il 9 maggio di quest’anno, Bergamo organizzerà la mostra Figli delle stelle: Bergamo per L’Europa, un’iniziativa voluta dalla Gioventù Federalista Europea di Bergamo, in collaborazione con il Comune di Bergamo, il Movimento Federalista Europeo e con il patrocinio della Commissione Europea.

Nelle scorse settimane gli organizzatori hanno aperto una call artistica per coinvolgere le ragazze e i ragazzi degli istituiti Superiori del territorio bergamasco a cui è stata data la possibilità di presentare, entro il 3 maggio, la loro idea creativa di Europa. Fotografia, graphic design, illustrazione, poesia e videomaking: gli studenti potranno utilizzare qualsiasi medium artistico rispondendo al quesito “che cosa è per te l’Europa unita e/o l’Europa Federale?”.

Tutte le opere verranno esposte in una mostra a Bergamo accompagnate da quelle di Lorenzo Epis, graphic designer e art director bergamasco che ha deciso di trasformare il suo attivismo europeo nella sua professione. Il suo impegno per l’Europa nasce con l’avvento della Brexit: dopo 7 anni di studio e lavoro a Londra, nel 2016 il giovane creativo ha deciso di dedicarsi alla ricerca e alle sperimentazioni artistiche per colmare quello che lui chiama il deficit iconografico dell’Europa.

La mostra sarà aperta nella Sala delle Scuderia in via Borgo Palazzo 16, il 7 maggio e sarà aperta, a ingresso libero, fino al 15 maggio, dalle 11 alle 20 (venerdì e sabato fino alle 22). Mentre l’inaugurazione avverrà il giorno della Festa dell’Europa, il 9 maggio alle 18.30.

Per un Europa Unita e federale: “Figli delle stelle: Bergamo per L’Europa” accompagnerà in un percorso artistico alla scoperta del sogno federalista.

Lorenzo Epis, artista e membro Gioventù Federalista Europea di Bergamo, afferma: “Nonostante gli innumerevoli progressi portati dal processo di integrazione europea, a partire dalla Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1945, troppo spesso si fatica a respirare tra i cittadini europei un genuino senso di orgoglio europeo. C’è una relazione tra il deficit iconografico della nostra Europa e la difficoltà di quest’ultima di raccogliere consenso popolare, ed è proprio per questo motivo che spero che Figli delle Stelle possa sollevare, attraverso grafiche, foto, quadri, ed immagini di ogni tipo, quel senso di orgoglio europeista, essenziale per il futuro del nostro continente”.

Dello stesso avviso Simone Foresti, segretario Gioventù Federalista Europea di Bergamo, che evidenzia: “Avere un’Europa pienamente sovrana, democratica e solidale oggi significherebbe fornire alla politica comunitaria strumenti per lavorare in modo efficace e credibile per una pace duratura, per la difesa dei diritti civili e sociali, per un’economia più stabile ed un mercato del lavoro più equo e ricco di opportunità, oltre a rendere le esperienze di studio all’estero sempre più alla portata di tutti. Per queste ragioni e molte altre l’Europa è legata intimamente alla vita e al futuro delle giovani generazioni, che in questa mostra sono coinvolti da protagonisti”.

Infine, Luisa Trumellini, segretaria nazionale Movimento Federalista Europeo, conclude: “Mai come in questo momento buio, che segna il ritorno della guerra e delle sue atrocità nel nostro continente, abbiamo bisogno di impegnarci per costruire quell’Europa politica e federale che era insita nel progetto della CECA e della Dichiarazione Schuman e che nasceva proprio come antidoto al nazionalismo e alle dittature. L’Europa unita è innanzitutto un laboratorio di pace, di democrazia e di libertà. Per questo fa paura ai regimi tirannici e per questo – per difendere la pace, la democrazia, la libertà – oggi dobbiamo sentirla più che mai come il nostro progetto, da rafforzare e portare a compimento creando una vera unità federale; ancor di più per i giovani, l’Europa federale è l’unica garanzia di un futuro di progresso civile, politico e morale. Grazie quindi alla GFE di Bergamo che ha pensato a questa mostra e che ha saputo coinvolgere gli studenti creando un’occasione importante di impegno e di riflessione”.

Per avere ulteriori informazioni www.kidsofeurope.com/figli-delle-stelle