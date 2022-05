Estivi 2022, nessuna candidatura al bando: il Comune prevede un nuovo sconto - BergamoNews

Bergamo. Il bando per gestire gli spazi estivi è aperto, ma in Comune non è arrivata nessuna candidatura.

Nessuno per il parco Sant’Agostino, nessuno per la Trucca, nessuno per lo spazio davanti al parco Goisis.

La Giunta ha quindi deciso di mettere mano al bando prevedendo un ulteriore sconto del 20% per invogliare qualcuno a presentare la propria domanda.

L’agevolazione sale così al 70% – sul canone di occupazione di suolo pubblico: una scelta obbligata, maturata quando è divenuto evidente che le prescrizioni richieste dal bando 2022, in concomitanza con il “ritorno” del canone di occupazione di suolo, avrebbero avuto un impatto molto significativo sui costi per realizzare gli estivi 2022.

L’obbligo di mantenere il servizio al tavolo comporta, infatti, una maggiore estensione di suolo pubblico da occupare, ma anche – di conseguenza – la necessità di prevedere più personale. Di qui, la decisione di scontare ulteriormente la tariffa di suolo pubblico, in modo da riequilibrare la situazione dei potenziali costi per gli esercenti.

Il bando non prevede ulteriori integrazioni sostanziali se non lo slittamento dei termini di presentazione delle domande di partecipazione di una settimana (si chiude quindi il lunedì 16 maggio alle 12.30, non più il 9) e di apertura degli spazi estivi (si passa dal 27 maggio al 3 giugno).