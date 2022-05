Carrera Cup Italia: sulla griglia di partenza anche il team di Bonaldi Motorsport - BergamoNews

Bergamo. È tutto pronto a Imola per la partenza della Carrera Cup Italia, il campionato monomarca Porsche giunto quest’anno alla sedicesima edizione, che vedrà l’arrivo in pista delle nuove vetture 992 GT3 Cup.

Sabato 7 e domenica 8 maggio sulla griglia di partenza saranno in 37 e ci sarà come da tradizione anche il team di Bonaldi Motorsport, il reparto corse del Gruppo Bonaldi che nel trentesimo anniversario della sua fondazione ha scelto di affidare il volante della sua nuova vettura ad Andrea Fontana, pilota bellunese di 25 anni, pronto a rientrare nella serie monomarca di Stoccarda con il numero 9, dopo una lunga parentesi in Gran Turismo, dove ha corso per Lamborghini, Porsche, Ferrari, Audi e Bmw.

“Sarà un campionato tosto, avvincente – spiega il pilota –. La difficoltà maggiore sarà quella di sfruttare al meglio la potenzialità della nuova vettura. Nelle prime gare dovremo recuperare un po’ il feeling con la macchina, ma siamo pronti”.

Altra grande novità di quest’anno, la mancanza dell’Abs, che costringerà i piloti a rivedere almeno in parte il loro stile di guida: “Non si potrà essere troppo aggressivi sul freno – spiega Fontana –, altrimenti si rischia il bloccaggio, che potrebbe penalizzare la performance di tutta la gara. Oltretutto il numero di gomme è limitato, sarà quindi importante preservare i pneumatici per tutto il weekend”.

Il debutto porta con sé una grande attesa e grandi aspettative: “Il nostro obiettivo è quello di fare un’ottima figura come l’anno scorso – dice Silvano Lanzi, direttore del Centro Porsche Bergamo –. Vogliamo essere sempre lì davanti e giocarcela con tutti fino all’ultima gara. Esserci in questo momento è doppiamente importante e non volevamo mancare. Noi ci siamo e siamo carichi, è un campionato bellissimo, presente in tutto il mondo e anche questo è un motivo di stimolo e d’orgoglio”.