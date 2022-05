Uilm Bergamo-Cremona a congresso: rinnovata la fiducia a Emilio Lollio - BergamoNews

Cologno al Serio. La Uilm Bergamo-Cremona a congresso, dietro lo slogan “Uilm sempre più green”, riconferma alla guida il Segretario Generale Emilio Lollio.

Insieme a lui la segreteria, composta da Damiano Bettoni, Germano Denti, Anna Carbone e Albina Pjeci, tesoriere Stefano Cortesi e Luca Panseri come referente territoriale sulla rappresentanza e garante della privacy.

Alla giornata ha partecipato anche il Segretario Generale nazionale Rocco Palombella.

Ad aprire i lavori Emilio Lollio con la sua relazione sugli ultimi 4 anni, nella quale ha inevitabilmente parlato della pandemia e del ruolo del sindacato durante i vari lockdown: “In un contesto difficile come quello che abbiamo vissuto, soprattutto a Bergamo, siamo sempre stati presenti. Per questo motivo voglio ringraziare personalmente, di cuore, tutti i delegati che si sono sobbarcati un enorme impegno con i comitati Covid, che hanno permesso di dare delle risposte sulla salute e sicurezza ai lavoratori all’interno delle aziende e molto probabilmente anche un sostegno morale che in quei momenti sono stati fondamentali per dare una maggiore tranquillità alle persone”.

Sul tema del conflitto in Ucraina: “Massima solidarietà e vicinanza alla popolazione ucraina, che deve fare fronte a una guerra ingiusta. Sul 2021 l’Italia ha avuto una ripresa produttiva importante, stava recuperando il Pil perso nel 2020 per la pandemia, ma dal 4° trimestre del 2021 sono subentrate difficoltà pesanti nel recuperare prodotti e materiale portando le aziende a fermate forzate a discapito dei lavoratori, che hanno subito una riduzione di salario per effetto dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali”.

Il 2022 è iniziato con aumenti di costi energetici e carburante insostenibili: “Le aziende hanno difficoltà a reggere tali costi e devono fermare anche in questo caso forzatamente la produzione, nonostante gli ordini di lavoro siano acquisiti. Questo ha comportato ulteriore utilizzo di Cassa integrazione, ai lavoratori stessi oltre al danno la beffa, riduzione di salario e nello stesso tempo subiscono gli stessi rincari di carburante o di costi energetici che sono andati alle stelle. È un mondo e un paese che non ha un’idea ben precisa di dove vuole andare e noi come sindacato dobbiamo cercare di dare un’idea a questo Paese”.

guarda tutte le foto 10



La Uilm Bergamo-Cremona a congresso

Motivo di orgoglio è il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del febbraio 2021 ma “dobbiamo rivendicare una giustizia fiscale e abbiamo la necessità di capire quali strategie industriali il governo vuole prendere”.

Sulla transazione ecologica: “I settori produttivi dei territori di Bergamo e Cremona sono formati da aziende e multinazionali di grosse dimensioni nei settori della Siderurgia – Fonderia – Automotive – ferroviario – biomedicale. Abbiamo un settore manifatturiero di enorme importanza con aziende che danno occupazione a + 1000 dipendenti per ogni singola azienda, circa il 20% delle aziende superano i 250 dipendenti con presenza spiccata a livello mondiale su siderurgia Automotive Ferroviario. Oggi siamo di fronte ad un processo di transizione ecologica ed energetica, dobbiamo capire se siamo in grado di governare tale transizione. Bisogna pensare di lavorare su una transizione ecologica ed energetica determinando dei tempi che permettano ad aziende e lavoratori di potersi riqualificare”.

La Uilm negli ultimi 4 anni è cresciuta del 30%, con un buon ingresso di componenti giovani anche nelle rsu delle aziende.

Un capitolo importante riguarda sicuramente la sicurezza sul lavoro: “In Lombardia abbiamo avuto nel 2021 164 morti sul Lavoro. Nei primi due mesi del 2022 a livello nazionale 114 sono le vittime (10 decessi in più rispetto al 2021) di cui 20 in Lombardia. La media si sta alzando rispetto all’anno precedente. A livello nazionale gli infortuni sono aumentati del 47%. Ecco perché tutti assieme dobbiamo operare per fare in modo che si arrivi all’obiettivo di zero morti sul lavoro. Lo possiamo fare attraverso la cultura della sicurezza, partendo dalle scuole primarie con una formazione specifica, perché la sicurezza è cultura”.

Sul tema della collaborazione con gli altri sindacati, Lollio esprime il desiderio di unitarietà: “Se abbiamo rinnovato i contratti dei metalmeccanici iniziando da Federmeccanica e finendo con il rinnovo dell’artigianato è perché tutti assieme abbiamo fronteggiato le associazioni dei datori di lavoro in modo compatto, uniti con vedute a volte diverse, ma con un unico obiettivo che era ed è quello di migliorare le condizioni di lavoro e salariali dei nostri azionisti, che sono i lavoratori”.

Durante la mattinata sono intervenuti i rappresentanti delle categorie della Uilm e nel pomeriggio i delegati delle varie realtà aziendali delle province di Bergamo e Cremona.

La chiusura dei lavori è spettata a Palombella: “Bergamo è un territorio che conta circa 90mila metalmeccanici, con grandi aziende e numerose piccole e medie aziende. Un patrimonio di cui andare fieri. Aziende importanti come Tenaris, Brembo, Lucchini, Abb, Schneider, Gruppo Mazzucconi ed Evoca, danno la misura di come questo territorio sia strategico per il Paese e di quanto sia necessario investire per preservarlo”.

“La siderurgia vive alcune difficoltà per i costi energetici eccessivi e la difficoltà nel reperire le materie prime, come la ghisa che veniva importata dall’Ucraina – continua Palombella -. In altri settori non si riescono a recuperare microprocessori e semiconduttori che arrivano, invece, dalla Cina. Tutto questo comporta un rallentamento della produzione con richiesta di ammortizzatori sociali nonostante ci siano ordini acquisiti da evadere”.

E conclude: “Mazzucconi, Lucchini, Evoca sono le aziende che stanno attualmente utilizzando la cassa integrazione per fronteggiare tali difficoltà. Ci auguriamo che l’azione diplomatica a cui i governi del mondo stanno lavorando, porti presto al cessate il fuoco o la nostra economia non reggerà al peso della guerra subentrato dopo anni di pandemia”.