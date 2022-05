Olimpiadi dei sordi, altro poker della Nazionale di Trocchia: 4-2 al Camerun - BergamoNews

Ora la nazionale italiana dei sordi allenata da Igor Trocchia sogna per davvero: dopo la sconfitta all’esordio contro l’Iran e il pronto riscatto contro il Brasile, nella terza giornata del torneo di calcio alle Deaflympics in corso di svolgimento a Caxias do Sul gli azzurri hanno regolato il Camerun con una vera e propria prova di forza.

Il 4-2 finale è il risultato di un primo tempo assolutamente dominato e un inizio di ripresa da incubo, con la squadra africana che rientra in partita con due tiri in porta, prima del sigillo finale di Grippo.

L’inizio era stato tutto di marca italiana, con un’ottima gestione del match riesce a portarsi in vantaggio con il calcio di rigore guadagnato da Grippo e trasformato da Cigna, già eroe nel 4-1 col Brasile. Passano 10 minuti e Condello con un pallonetto morbido beffa il portiere del Camerun per l’immediato 2-0.

Prima dell’intervallo Grippo si mette in proprio e cala il tris, ipotecando la vittoria.

Ma il Camerun nella ripresa trova un uno-due tremendo: prima su rigore, poi con la rapida rete del 3-2 che manda in crisi l’Italia. Sotto il diluvio, mister Trocchia cerca di calmare i suoi e mette mano alla panchina per ritrovare ritmo e lucidità. Il sospiro di sollievo arriva al minuto 83, quando Grippo stampa il 4-2 e manda in delirio il gruppo azzurro.

“Non ci accontentiamo – dice mister Trocchia al termine del match – contro l’Olanda vogliamo vincere per provare a prenderci il primo posto, se l’Iran dovesse fare un passo falso. Sono contento perché oggi i miei ragazzi hanno dimostrato di saper giocare a calcio ma anche di saper lottare”.

La vittoria col Camerun, infatti, mette l’Italia in ottima posizione in ottica qualificazione: si deciderà tutto domenica con la sfida all’Olanda, sconfitta di misura mercoledì dal Brasile.

Con una vittoria gli azzurri sarebbero matematicamente qualificati, ma per passare il turno da primi servirebbe anche almeno un errore dell’Iran nelle sfide con Brasile e Camerun: una posizione che, a meno di clamorose sorprese, consentirebbe di evitare l’incrocio contro l’Ucraina, forse la favorita numero uno per la vittoria finale.