La scuola di scrittura Belleville: corsi gratuiti al Circolino - BergamoNews

Bergamo. Belleville e il Circolino, insieme. Per la prima volta dalla sua fondazione nel 2014, la Scuola di scrittura Belleville di Milano va in trasferta per proporre – a partire dal prossimo autunno – i suoi corsi nella Sala civica Sant’Agata della Cooperativa Città Alta a Bergamo. Un’intesa tra le due realtà che prende forma con una proposta pensata e realizzata a quattro mani: tre workshop intensivi di scrittura, per l’occasione gratuiti, nei mesi di maggio e giugno. Il primo passo verso un percorso inedito per Bergamo: “Belleville al Circolino”.

Apre il ciclo, il 28 e 29 maggio, “Scrivere con i piedi: un’esperienza psicogeografica”, il laboratorio di Gianni Biondillo focalizzato sul contatto con il territorio, sulle storie e sugli scenari che questo può ispirare. L’11 e 12 giugno sarà la volta di Sara Loffredi con “Dall’immagine all’immaginario: scegli una fotografia, indaga la realtà, costruisci una storia”, un percorso di scrittura dedicato alla narrativa basata su fatti reali e ai criteri metodologici che la governano. Chiude il ciclo Marco Balzano, che il 25 e 26 giugno proporrà “I ferri del mestiere: personaggio, dialogo, punto di vista”, tre sessioni di allenamento per familiarizzare con le tecniche indispensabili all’esercizio della scrittura. Durante i laboratori, i partecipanti saranno invitati a scrivere un testo che sarà letto e commentato in classe dal docente. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a eventi@cooperativacittaalta.it. Appuntamento nella sala civica Sant’Agata in Città Alta (al Circolino). I posti sono limitati.

BELLEVILLE

Fondata a Milano nell’autunno 2014, la Scuola di scrittura Belleville propone corsi e laboratori sia in presenza che online dedicati alle diverse declinazioni artistiche e professionali della scrittura: non solo romanzi, racconti e poesia, ma anche giornalismo narrativo, sceneggiatura per il cinema e la serialità tv, editoria, traduzione letteraria. Tra i docenti della Scuola figurano importanti scrittori come Marco Balzano, Gianni Biondillo, Marcello Fois, Giorgio Fontana, Antonella Lattanzi, Aldo Nove, Walter Siti, Simona Vinci.

Del 2016 è la prima edizione della “Scuola annuale di scrittura”; l’anno seguente prende l’avvio il corso serale “Scrivere di notte”. Tra il 2019 e il presente nascono, tra gli altri, i laboratori online “Leggere per imparare a scrivere: 10 scrittori per 10 lezioni”; “Scrivere per ragazzi” (con Beatrice Masini); “Ritratto di famiglia” (con Giulia Caminito); “Voi siete qui – scrivere in Italia oggi” (con Vanni Santoni e la partecipazione di Nicola Lagioia e Teresa Ciabatti) e “Il fumetto è scrittura” (con Michele Foschini e la partecipazione di Zerocalcare). Anno dopo anno, il numero degli iscritti cresce costantemente, passando dai 117 del 2015 agli oltre 1000 del 2021.

COOPERATIVA CITTÀ ALTA

È un’impresa sociale senza scopo di lucro fondata nel 1981 con l’obiettivo di ridare vigore e consapevolezza al tessuto sociale del quartiere, indebolito dalla trasformazione edilizia e dall’esodo di parecchi residenti. Nato come Centro di aggregazione per anziani senza l’obbligo della consumazione, oggi come allora, il locale “Il Circolino”, creatura della Cooperativa Città Alta, mantiene salda questa funzione sociale anche attraverso l’attivazione di inserimenti lavorativi e di tirocini risocializzanti per persone fragili o in difficoltà.

Cresciuta quindi nel genuino legame con il territorio di riferimento, la Cooperativa Città Alta, con gli utili ricavati dalla ristorazione, declina il proprio impegno concreto in campo socioassistenziale, in progetti educativi e aggregativi e in percorsi culturali e creativi. Nel 2017 ha ottenuto una concessione cinquantennale per l’ex chiesa di Sant’Agata in forza di un progetto di recupero e valorizzazione dell’intero comparto: un intervento da 6 milioni di euro interamente sostenuto dalla cooperativa che ha portato alla definizione di nuovi ambienti, al recupero di importanti cicli di affreschi finora non visibili e alla creazione di una sala civica teatro di eventi e aperta alle proposte culturali e sociali della città.

IL PROGRAMMA DEI WORKSHOP

Sabato 28 e domenica 29 maggio

Scrivere con i piedi: un’esperienza psicogeografica.

Con Gianni Biondillo.

Se la Geografia è la branchia del sapere che si incarica di descrivere il territorio e l’impatto che l’uomo ha su di esso, la Psicogeografia è, di rimando, la disciplina che studia come quel paesaggio antropizzato trasformi la psicologia di chi lo vive. Per ragionare in termini psicogeografici, occorre attraversare il territorio, rigorosamente a piedi. In questo workshop condotto da Gianni Biondillo, impareremo a scrivere con i piedi. Impareremo cioè a camminare alla ricerca di una storia, e di uno scenario capace di conferirle coerenza. Per scoprire di cos’è fatta la fatica dello scrittore.

Sabato 28 maggio

Dalle 10,30 alle 13

Per scrivere una storia ci vogliono i personaggi, certo. Ma ci vuole anche uno scenario. E qui, spesso, casca l’asino. Secondo un equivoco molto diffuso, scrivere significa addentrarsi nell’analisi del profondo, di un “io” che parla incessantemente. Ma quell’io è il campo d’azione della psicologia, non della scrittura: gli scrittori raccontano storie. E le storie accadono nel mondo, nella realtà. Per evocare la realtà – persino quella immaginata – necessitiamo di appigli concreti, di, appunto, scenari. Di questo, e di come si possa raccontare un “paesaggio”, si parlerà durante la lezione del mattino. Prima di mettersi in cammino per davvero, nel pomeriggio.

Dalle 15 alle 17,30

Insieme, intraprenderemo un’esperienza psicogeografica che fungerà da trampolino e carburante per la scrittura. I testi prodotti e inviati all’indirizzo studenti@bellevillelascuola.com entro le 12 di domenica 29 maggio, saranno letti e selezionati dalla redazione di Belleville.

Domenica 29 maggio

Dalle 15 alle 17,30

I testi selezionati saranno letti, analizzati e commentati in classe da Gianni Biondillo. I testi restanti saranno oggetto di un breve commento scritto a cura della redazione di Belleville.

Nato a Milano nel 1966, Gianni Biondillo è architetto e scrittore. Per Guanda ha pubblicato la serie di romanzi noir dedicata all’ispettore Ferraro, da Per cosa si uccide (2004), al recentissimo I cani del barrio (2022). Sempre per Guanda sono usciti Metropoli per principianti, Nel nome del padre, Strane storie, Il mio amico Asdrubale, L’Africa non esiste, Come sugli alberi le foglie, Pit, il bambino senza qualità, Il sapore del sangue, Manuale di sopravvivenza del padre contemporaneo (con Severino Colombo) e Tangenziali (con Michele Monina). Biondillo è autore per il cinema e la televisione e collabora con numerosi quotidiani e riviste. Vive a Milano con la moglie e due figlie.

Numero massimo partecipanti: 30

Occorrente: un Pc portatile (oppure carta e penna) e un paio di scarpe comode.

Per prenotazioni scrivere a: eventi@cooperativacittaalta.it

Sabato 11 e domenica 12 giugno

Dall’immagine all’immaginario: scegli una fotografia, indaga la realtà, costruisci una storia

Con Sara Loffredi

Il laboratorio prende le mosse dallo sguardo dei veristi, dei naturalisti e dalle immagini che sono diventate pagine dei loro romanzi per analizzare una ampia serie di foto storiche risalenti a tempi e luoghi molto distanti tra loro. Insieme, ricostruiremo il contesto di una selezione di scatti (messi a disposizione dalla docente oppure dai partecipanti), documentandoci sugli eventi che testimoniano e – quando possibile – sulle persone ritratte. L’obiettivo è scrivere un testo che, prendendo spunto da un’immagine fotografica, si spinga verso la sua rielaborazione narrativa, senza però tradire il dato di realtà.

Sabato 11 giugno

Dalle 10,30 alle 13

Per Giovanni Verga e Émile Zola la fotografia era una grande passione. Alcuni critici ritengono che questo interesse per la “scrittura di luce”, come la fotografia venne definita ai suoi albori, abbia influito sulla poetica dei due grandi autori. In questa prima parte del workshop esploreremo le caratteristiche e il “funzionamento” della scrittura che pone la realtà al centro del racconto e la lascia parlare. Analizzeremo quindi una selezione di immagini storiche che contengono al loro interno un percorso narrativo.

Dalle 15 alle 17,30

Nel pomeriggio ci confronteremo con i processi utili a documentare e organizzare il dato di realtà. Sceglieremo le fotografie da cui prendere spunto per la scrittura, lavorando alla ricostruzione del loro contesto. L’obiettivo è mettere a fuoco da un lato la materia e il perimetro del nostro racconto, e dall’altro un metodo funzionale a svilupparlo in modo rigoroso e narrativamente efficace. I testi prodotti e inviati all’indirizzo studenti@bellevillelascuola.com entro le 12 di domenica 12 giugno, saranno letti e selezionati dalla redazione di Belleville.

Domenica 12 giugno

Dalle 15 alle 17,30

I testi selezionati saranno letti, analizzati e commentati in classe da Sara Loffredi. I testi restanti saranno oggetto di un beve commento scritto a cura della redazione di Belleville.

Sara Loffredi ha pubblicato per Einaudi, Piemme, Rizzoli. Il suo ultimo romanzo è Fronte di scavo (Einaudi 2020), in cinquina al Premio letteratura d’impresa, che racconta di una delle più grandi operazioni di chirurgia geografica della storia: il tunnel del Monte Bianco. È responsabile del progetto “Sana e robusta Costituzione”, per portare in classe il racconto del diritto e scrive testi per bambini e ragazzi su Costituzione e Legalità (“La Costituzione degli animali”, Battello a vapore 2020 e “La Casa di Paolo”, Rizzoli 2022).

Numero massimo partecipanti: 30

Occorrente: un Pc portatile (oppure carta e penna). Chi lo desidera può portare una o più fotografie storiche da cui prendere spunto per la scrittura

Per prenotazioni scrivere a: eventi@cooperativacittaalta.it

Sabato 25 e domenica 26 giugno

I ferri del mestiere: personaggio, dialogo, punto di vista

Con Marco Balzano

Come ogni arte creativa, scrivere è questione di talento, nessuno lo può negare. Al talento vanno però necessariamente affiancate l’abilità e la pratica nel maneggiare tutta una serie di “attrezzi” senza i quali sensibilità innata e ispirazione sarebbero armi spuntate. In questo workshop prenderemo in esame tre decisivi “ferri del mestiere”: le tecniche per la creazione di un personaggio efficace; quelle per l’orchestrazione di dialoghi naturali e coinvolgenti e i criteri che governano la costruzione di un punto di vista coerente. Le spiegazioni teoriche saranno accompagnate dalla lettura analitica di brani di autori moderni e contemporanei, per poi entrare nel vivo della scrittura. A turno, i partecipanti leggeranno i propri elaborati, che saranno commentati dal docente.

Sabato 25 giugno

Dalle 10,30 alle 13

Come si costruisce un personaggio.

Laboratorio: creo un personaggio che si presenterà agli altri.

Lettura, analisi e commento di una parte degli elaborati.

Dalle 15 alle 17,30

Cos’è un dialogo e come si orchestra.

Laboratorio: scrivo un dialogo che coinvolga il mio personaggio.

Lettura e commento degli elaborati.

Domenica 26 giugno

Dalle 15 alle 17,30

Scrivere in prima, seconda e terza persona.

Laboratorio: il mio personaggio racconta la propria storia in prima e in terza persona.

Lettura e commento degli elaborati.

Marco Balzano è nato a Milano nel 1978. Per Sellerio ha pubblicato i romanzi Il figlio del figlio (premio Corrado Alvaro 2010), Pronti a tutte le partenze (Premio Flaiano 2013), L’ultimo arrivato (Premio Campiello e Premio Volponi 2015). Per Einaudi è uscito nel 2018 Resto qui (tra gli altri, Premio Bagutta, Premio Isola d’Elba, Prix Méditerranée, finalista Premio Strega), nel 2019 il saggio Le parole sono importanti e nel 2021 Quando tornerò. I suoi libri sono tradotti in venti lingue. Collabora con le pagine culturali del Corriere della Sera. Insieme ad Andrea Piana è autore del podcast La storia delle storie – le avventure della parola (Audible, 2022).

Numero massimo partecipanti: 30

Occorrente: un Pc portatile (oppure carta e penna).

Per prenotazioni scrivere a: eventi@cooperativacittaalta.it