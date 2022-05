Comune di Boltiere: entrano nel vivo le attività della Consulta delle Associazioni - BergamoNews

Boltiere. Dopo l’insediamento del nuovo presidente e del nuovo direttivo della Consulta delle Associazioni del Comune di Boltiere, stanno entrando nel vivo le attività proposte in collaborazione con il Comune e con le associazioni del territorio.

Tornerà il 2 giugno prossimo la Camminata delle Associazioni. Sospesa negli ultimi due anni a causa delle forti limitazioni imposte dalla pandemia da Covid19, si rinnoverà nella veste di marcia non competitiva, con partenza e arrivo dai centri sportivi di Boltiere. Il percorso si snoderà nel PLIS del Basso Brembo con ristoro che verrà predisposto dagli Alpini di Boltiere. Questa iniziativa segnerà il via di una tre giorni di sport ed eventi che avranno luogo sempre presso i centri sportivi del paese in Via Vecellio. Sarà un modo nuovo di vivere uno dei più importanti parchi del paese.

Tre giorni di street food con banchetti di prodotti tipici da tutta Italia. Il 3 giugno pomeriggio saranno in programma le Boltimpiadi dedicate a ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Un pomeriggio dedicato allo sport, con attività di atletica come staffetta, lancio del vortex e corsa campestre. Nella mattinata di sabato 4 giugno sarà invece la volta delle Boltimpiadi per alunne e alunni della scuola primaria, con attività dedicate anche ai bambini più piccoli delle classi prima e seconda.

Saranno previsti tornei sportivi organizzati dalle società boltieresi tra le quali l’FC Boltiere, neo-promosso in prima categoria, la Pallavolo Boltiere e l’Associazione Three Dogs ASD, insiedatasi proprio quest’anno nel territorio comunale. Le tre serate avranno poi momenti ludici con le associazioni sempre presenti, tra le quali si segnala nella serata di venerdì 3 giugno il concerto del Corpo Musicale San Giorgio.

Le attività delle associazioni non finiscono solo nei tre giorni di inizio giugno. A fine maggio sarà la volta della Pallavolo Boltiere che organizza la propria festa denominata “Estafest”, dal 10 al 12 giugno all’oratorio sarà invece la volta della festa del Bo.Ca.. Ci sarà poi la settimana sportiva e la settimana al mare dell’associazione Il Maglio, sempre nel mese di giugno, così come il CRE dell’Oratorio. Già previste le attività dell’ACLI Boltiere con incontri sulla storia di Boltiere a inizio giungno, mentre a metà settembre (sabato 17) si svolgerà la festa per il decimo anno della fondazione del Gruppo Alpini Boltiere.

Senza dimenticare, infine, il coordinamento che la Consulta sta ancora garantendo per le problematiche relative alle emergenze derivanti dalla situazione Ucraina, mettendo in comunicazione tra di loro chi vuole dare una mano al popolo ucraino.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE