Bergamo per 3 giorni culla dell'animazione: tra gli ospiti di BAD il regista dei Minions - BergamoNews

Bergamo. Per tre giorni, la città di Bergamo sarà la culla dell’animazione. Dal 20 al 22 maggio 2022 in occasione del Bergamo Animation Days, infatti, il capoluogo orobico ospiterà panel e masterclass con ospiti internazionali e italiani che hanno lavorato a successi mondiali; maratone e proiezioni dedicate ai bambini e agli irriducibili nostalgici dei cartoon d’annata; eventi dedicati ai più piccoli, con attività ricreative, laboratori e incontri ravvicinati con alcuni dei personaggi più iconici della televisione per ragazzi. Una tre giorni avvincente e ricca di appuntamenti esclusivi per il pubblico più variegato, tutti ad ingresso gratuito e prenotabili a partire dal 10 maggio sul sito www.bergamoanimationdays.com.

Svelato – finalmente – il programma che vede, come evento di apertura della manifestazione, il concerto della Florence Pop Orchestra, sulle colonne sonore di alcuni dei più grandi capolavori dell’animazione Disney e dello Studio Ghibli. Nella magnifica cornice del Teatro Sociale di Città Alta, un concerto per far tornare bambini gli adulti e per far conoscere alle nuove generazioni musiche che hanno fatto e continuano a far sognare (venerdì 20 maggio, ore 18.30).

“Nella scelta degli ospiti e delle attività, abbiamo cercato di rivolgerci a un pubblico il più possibile variegato, a dimostrazione di come l’animazione non sia destinata solo ad un pubblico di settore o ad appannaggio dei più piccoli. Per gli studenti alla ricerca di momenti di formazione, in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo, sono state pensate delle masterclass focalizzate su specifici aspetti dell’animazione (sceneggiatura, storyboard, regia); le proiezioni d’autore e i panel con professionisti che hanno lavorato a prodotti di successo mondiale sono rivolte a giovani e meno giovani, appassionati, professionisti del settore, amanti delle nuove frontiere dell’animazione o irriducibili nostalgici dei cartoon d’annata; infine, alle famiglie con bambini saranno riservate maratone animate, occasioni di incontro con iconici personaggi dei cartoon e un’area giochi ricca di attività educative e creative” racconta Pietro Pinetti, direttore artistico di BAD.

Andrea Bozzetto e Pietro Pinetti

“Bergamo Animation Days sarà una tre giorni di full immersion nell’animazione. Un appuntamento unico in provincia di Bergamo e in Italia: con BAD infatti, Bergamo diventerà un punto di riferimento del cinema d’animazione non solo per chi è in cerca di intrattenimento, ma anche per tutte quelle categorie che lavorano in questo settore, fortemente segnato dalla pandemia. BAD vuole essere un’opportunità non solo di cultura e divertimento, ma anche professionale” aggiunge Andrea Bozzetto, presidente dell’associazione Keyframe, organizzatrice dell’evento.

Tra gli ospiti più attesi, Kyle Balda regista di Cattivissimo Me 3, Minions e Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo, ultimo capolavoro Illumination distribuito da Universal Pictures International Italy, in uscita nelle sale italiane il 18 agosto. Kyle Balda, regista e animatore di successi come Toy Story e Monsters&Co, terrà una lectio magistralis aperta a tutti e programmata per sabato 21 maggio alle ore 17.30 nell’Aula Magna dell’Università di Bergamo. Il regista, nell’occasione, racconterà il processo di creazione dei Minions, in particolare dei più famosi Kevin, Stuart e Bob e presenterà in anteprima il nuovissimo Minion, Otto.

Sabato 21 maggio presso la Sala Conferenze della sede universitaria di Sant’Agostino, il pubblico avrà la possibilità di conoscere Lindsey Olivares, vincitrice di un Annie Awards per il Character Design di The Mitchells vs the Machine, che condurrà un panel dedicato allo sviluppo dei personaggi di un cartone animato raccontando la sua esperienza attraverso i capolavori Dreamworks ai quali ha lavorato. I Mitchell contro le macchine, I Pinguini del Madagascar e Trolls sono solo i più famosi.

Numerose le attività divulgative e i momenti di formazione, curati dal comitato scientifico di BAD guidato dal rettore di IULM Gianni Canova (critico cinematografico, autore televisivo, direttore artistico, scrittore e accademico italiano) e la Prorettrice con delega alla Comunicazione e Immagine di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo, Francesca Pasquali. Tra questi, masterclass dedicate alla sceneggiatura con Marino Guarnieri e Valentina Mazzola, al character design con la Olivares, allo storyboard con Andrea Bozzetto e Adriano Merigo e un laboratorio dimostrativo del software per l’animazione Toon Boom.

Ai professionisti, BAD dedica una tavola rotonda sui contenuti televisivi, come sono cambiati e quale sarà il futuro della televisione, durante la quale i più grandi esperti del mondo Tv e OTT, – docenti e dirigenti televisivi – si confrontano in una tavola rotonda. Immancabile l’appuntamento con Emiliano Fasano e il suo Aperitoon con interviste ai protagonisti BAD: un format invincibile di risate, cartoon e aperitivo (sabato 21 maggio, ore 21.00 al Circolino in Città Alta).

Accanto ai momenti di formazione, nelle giornate di sabato e domenica, famiglie con bambini e appassionati del cinema d’annata, avranno la possibilità di assistere a maratone e proiezioni di capolavori del cinema d’animazione per adulti e bambini. L’Auditorium di Piazza della Libertà ospiterà maratone di cartoon per le nuovissime generazioni, curate da Rai Ragazzi, per i sognatori di tutte le età i classici Disney e, infine, imperdibili le proiezioni dei capolavori di Bruno Bozzetto, bergamasco internazionale candidato premio Oscar e vincitore di un Orso d’Oro, presidente onorario di Keyframe.

Kyle Balda

Ampio spazio dunque, per gli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli, principali fruitori del prodotto animato. Sul Sentierone, nell’area antistante il Teatro Donizetti, nelle giornate di sabato e domenica, sarà allestita un’area interamente dedicata ai bambini, con postazioni di gioco, attività ricreative e laboratori (BAD Lab), nonché spazi per incontrare e scattare foto ricordo con i personaggi preferiti della tv dei ragazzi. Le mascotte dei cartoni animati, in collaborazione con l’Associazione Amici della Pediatria Onlus e con il supporto di Fondazione Credito Bergamasco, faranno una tappa all’Ospedale Papa Giovanni XXIII per incontrare gli ospiti del reparto di pediatria.

La manifestazione è gratuita e aperta a tutti. Il programma completo e le modalità di prenotazione saranno disponibili sul sito: www.bergamoanimationdays.com

KEYFRAME

L’Associazione culturale Keyframe è stata fondata da professionisti del mondo del cinema d’animazione con l’obiettivo di promuovere questo specifico settore della settima arte tra un pubblico ampio, dai piccoli agli studenti fino agli adulti. Dal 2019 organizza, con il nome di Bergamo Animation Days, incontri, eventi e giornate con ospiti nazionali e internazionali con l’obiettivo di avvicinare appassionati, famiglie e giovani studenti alla realtà animata e alle sue numerose professioni. Il direttivo di Keyframe è composto da Andrea Bozzetto, Pietro Pinetti, Davide Rosio, Giorgio Scorza e Federico Vallarino. Presidente onorario il candidato premio Oscar e vincitore di un Orso d’Oro, Bruno Bozzetto. Il comitato scientifico di BAD è guidato dal critico cinematografico e rettore di Iulm Gianni Canova e dalla prorettrice alla comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo Francesca Pasquali.