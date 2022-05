A Napoli non piove mai, Le origini di Moby Dick o Parasite? La tv del 5 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 5 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’innocente”: don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai – dubbi a causa anche di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Cecchini, invece, capisce che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di Marco! Sia lui sia Valentina faranno di tutto per non far scoprire a Cecchini la verità…

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “A Napoli non piove mai”; su RaiTre alle 21.20 “Ladies in black”; su Canale5 alle 21.30 “10 giorni senza mamma”; su Italia1 alle 21.20 “Jason Bourne”; su Rai4 alle 21.20 “Parasite”; su La5 alle 21.05 “I ponti di Madison County”; su Iris alle 20.55 “Heart of the sea – Le origini di Moby Dick”; e su Italia2 alle 21.10 “Botte da prof”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda “La Bohème – Film Opera”. Dai laboratori e raccolta scene, attrezzi e costumi del Teatro dell’Opera di Roma l’intramontabile capolavoro di Giacomo Puccini in una versione cinematografica firmata da Mario Martone, direzione musicale di Michele Mariotti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai