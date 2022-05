Tragedia in famiglia: madre e figlia uccise, padre si dà fuoco - BergamoNews

Samarate. È piantonato in ospedale con l’accusa di aver ucciso la moglie e la figlia a martellate e ferito il figlio. L’ennesima tragedia familiare in Lombardia è avvenuta mercoledì mattina alle 7 a Samarate, in provincia di Varese. L’uomo accusato della tragedia , culminata con la morte di due persone e consumata tra le mura di casa è Alessandro Maja, 57 anni

Quella che i carabinieri si sono trovati di fronte nell’abitazione di via Torino, raccona il quotidiano locale VareseNews, è stata una scena agghiacciante: la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, casalinga, originaria di Cassano Magnago, morta sul divano, la figlia Giulia di 16 anni senza vita nella sua camera da letto e il figlio Nicolò di 23 anni, ancora vivo, ma in gravi condizioni, trasportato poi d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Varese per un trauma cranico.

A dare l’allarme i vicini di casa che, appena hanno visto un uomo appeso alla ringhiera del balcone, sanguinante che chiedeva aiuto, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

L’uomo ferito che chiedeva aiuto è appunto il padre, il capofamiglia, che, stando a quanto dichiarato dal sindaco Enrico Puricelli, è un architetto: la famiglia, acquistata la villetta nel 1999, si era trasferita da Milano nella periferia di Samarate e, apparentemente, conduceva una vita tranquilla. Diversa, invece, la ricostruzione del cugino di Stefania Pivetta che ha raccontato che in famiglia c’erano problemi da tempo.

Una furia omicida, quella andata in scena mercoledì mattina, alla quale è seguito anche un tentativo, non riuscito, di suicidio: Maja, infatti, aveva ferite ai polsi e pare abbia tentato di darsi fuoco. Ricoverato a Busto Arsizio, è piantonato dai carabinieri.