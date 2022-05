MyLab Carnovali, il nuovo laboratorio per persone adulte con disabilità - BergamoNews

Bergamo. Inaugurato martedì MyLab Carnovali, il nuovo laboratorio socio-educativo dedicato alle persone adulte con disabilità del comune di Bergamo, nei locali del CTE – Centro per Tutte le Età di Carnovali.

Con quest’apertura, i laboratori socio-educative, gestiti dalla Cooperativa Sociale L’Impronta, che rientrano nella co-progettazione per la co-gestione del servizio per le persone disabili e le loro famiglie del Comune di Bergamo con il Consorzio Solco Città Aperta ed il Consorzio Ribes, tornano ad avere due sedi distinte; durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria infatti il Laboratorio, che storicamente era collocato presso l’Oratorio della Malpensata non più agibile causa l’emergenza COVID, ha svolto le sue attività nella sede dell’altro, il CLAB – Casa dei Laboratori, di Via Buratti 4 a Redona.

A questi si aggiunge Play Time, progetto di arti espressive, artistiche e di tempo libero intelligente a favore delle persone con disabilità, promosso dal comune di Bergamo e gestito dalla Cooperativa Sociale L’Impronta ed aperto a maggio dell’anno scorso presso il CTE di San Tomaso grazie ad un’altra importante collaborazione con l’Associazione I Pellicani ODV.

I laboratori socio-educativi sono un servizio diurno, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 14, e si rivolgono a persone con disabilità adulta con l’obiettivo di offrire attività in grado di rispondere al meglio alle caratteristiche personali dei singoli ospiti. Per questa ragione, vi è uno stretto raccordo tra con i servizi sociali, gli specialisti di riferimento e i caregivers in modo che il progetto di vita di ciascuno sia al centro del percorso.

In particolare, presso MyLab Carnovali sono presenti complessivamente 17 persone con diverse disabilità di età compresa tra i 18 e 65 anni di età, che si alternano durante la settimana formando gruppi giornalieri di massimo 8 persone seguite da 2 operatori e volontari per ogni turno. Oltre alle attività previste in sede, numerose sono le iniziative svolte in esterno coerentemente con la scelta di dialogare il più possibile con il quartiere e il territorio.

“La realizzazione di un nuovo Laboratorio socio educativo in un contesto, come quello del Centro per Tutte le Età – spiega Marcella Messina, assessora alle Politiche sociali -, rappresenta un’occasione davvero importante per i Servizi a favore delle persone con disabilità. Il fruttuoso dialogo con i CTE, divenuti sempre più centrali nell’accoglienza e nello sviluppo di nuove progettualità in città, ci consente infatti di offrire non solo spazi accoglienti e funzionali per le diverse attività, ma soprattutto luoghi e contesti capaci di coltivare relazioni e nutrire le stesse di umanità e significato. Ringrazio quindi particolarmente la comunità di Carnovali, non solo per aver accolto la proposta di creare qui il Laboratorio, ma per quanto sarà capace di offrire alle persone che lo frequentano quotidianamente in termini di opportunità e coinvolgimento nella vita di quartiere”.

“Il CTE Carnovali ha accolto con molto piacere la richiesta avuta dall’ assessore Messina – Lorenzo Zucchi, presidente CTE Carnovali -, affinché potessimo accogliere presso la nostra sede il laboratorio socio educativo che aveva perso la sua sede presso l’Oratorio della Malpensata causa l’emergenza COVID. Ritengo che quest’attività rivitalizzi il nostro CTE dopo la lunga stasi dovuta alla pandemia COVID e crei un momento di crescita sociale e culturale anche per il quartiere, che sempre per la pandemia si era, diciamo, un po’ assopito. Siamo orgogliosi quindi di dare il benvenuto e ospitare questo Laboratorio e mi auguro che questa collaborazione possa durare negli anni futuri”.

Cruciale per lo sviluppo dei laboratori è l’importante collaborazione con l’associazione i Pellicani sorta qualche anno fa proprio per affiancare e supportare con le proprie attività i Laboratori della città, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale e la Cooperativa L’impronta.

“Per la nostra associazione è sempre stato importante il benessere dei nostri ragazzi – Loredana Plazzoli, presidente dell’Associazione I Pellicani ODV-, aiutandoli a prendere, il più possibile in mano, la propria vita adulta, sollevando le famiglie dal continuo accudimento. Per questo è importante fare rete e creare collaborazioni. MyLab Carnovali è uno dei diversi progetti nati da queste realtà, dove ogni singolo ente o associazione, ha dato il proprio prezioso contributo. In questi mesi è nata un’altra importante collaborazione con l’Associazione Amici Traumatizzati Cranici, con la quale si lavorerà per valorizzare i progetti presenti sul territorio”.