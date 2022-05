Incendio in una ditta di Costa di Mezzate: fiamme spente ma locali inagibili - BergamoNews

Costa di Mezzate. Complicato intervento per i vigili del fuoco nel pomeriggio di mercoledì 4 maggio.

L’allarme è scattato attorno alle 15.45, quando fumo e fiamme hanno iniziato ad alzarsi da un’azienda di via Nazioni Unite a Costa di Mezzate: sul posto in pochi minuti sono giunte ben cinque squadre, partite dalla centrale di Bergamo e dai volontari di Romano di Lombardia.

L’incendio ha riguardato un motore esterno all’azienda, che si è presto diffuso anche a parte del tetto e in alcuni locali interni della struttura: la fitta colonna di fumo nero per ore è stata visibile a chilometri di distanza.

Una volta spente le fiamme i vigili del fuoco hanno dichiarato non fruibile lo stabile: in seguito sono iniziate le operazioni di bonifica di tutta l’area compromessa, per la successiva messa in sicurezza della zona.