I Pensionati CISL in aiuto dei giovani “per uscire dalla periferia del lavoro” - BergamoNews

Maggio è il mese tradizionalmente dedicato al lavoro: il sindacato, con la Festa del Primo maggio intende portare al centro dell’attività del governo e delle autonomie locali, ma anche al centro della discussione politica e sociale, i temi della sicurezza, dei salari, dell’uguaglianza e dei diritti per ogni lavoratore. Maggio è anche il mese in cui vede luce il progetto con il quale i pensionati CISL di Bergamo intendono farsi carico delle periferie del lavoro, delle difficoltà dei giovani a entrarci, ma anche a passare le forche caudine della precarietà, vittime di un sistema che fatica a assegnare a capacità, formazione e interesse il giusto inquadramento professionale.

FNP CISL di Bergamo ha infatti messo a punto, insieme a FELSA e con il contribuito di CISL, il progetto “Le periferie del lavoro”, per incentivare la rappresentanza per i molti lavoratori giovani nel campo della somministrazione e del lavoro precario.

Il progetto, elaborato con il contributo di Giorgio Caprioli già segretario nazionale della FIM, parte dalla realtà del lavoro “povero” e poco tutelato in provincia: nel 2021, a Bergamo ci sono stati quasi 15 mila “ingressi” nel settore delle collaborazioni, dei tirocini e delle partite IVA. Mille in meno rispetto a dieci anni prima. Nello stesso arco di tempo, i contratti “somministrati” sono passati dai 9306 ai 16375: un “quasi raddoppio” che però ha visto affievolirsi la presenza giovanile.

Nel 2011, infatti, gli under 34 rappresentavano il 57% del totale in somministrazione, mentre nel 2021 “solo” il 45,42, ma con una impressionante frenata nella fascia 18/24, rimasta praticamente ferma sui 2300 occupati, perdendo percentualmente la metà della propria presenza sul totale. Di fatto, la crisi occupazionale ha spostato i “vecchi”, prima garantiti dalle loro occupazioni a tempo indeterminato, verso contratti tradizionalmente giovanili, e comunque precari. Al tempo stesso, i colleghi delle fasce 25/29 e 30/34 aumentano abbondantemente, testimonianza del fatto che difficilmente si esce dall’orizzonte precario dei contratti a tempo.

Interventi di

Caterina Delasa – segretaria generale FNP CISL Bergamo

Giorgio Caprioli – Formatore CISL

Giacomo Meloni – Segretario FNP CISL Bergamo

Guido Fratta – Segretario Generale FELSA CISL Lombardia

Danilo Mazzola – Segretario CISL Bergamo