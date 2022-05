"Corsa contro la fame", 500 studenti per le strade di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Si chiama “Corsa contro la fame” ed è organizzata dall’Istituto scolastico “Leonardo da Vinci” di Bergamo. Si svolgerà martedì 10 maggio in centro città, tra Via XX Settembre, Via Sant’Orsola, Via Sant’Alessandro e Largo Rezzara.

L’iniziativa, promossa ogni anno da Azione contro la Fame e patrocinata dal Coni, rappresenta il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo contro la malnutrizione e la fame nel mondo. Maggiori informazioni sono riportate nel Comunicato stampa allegato e sul sito web dell’Associazione www.azionecontrolafame.it.

Saranno coinvolti nell’evento tutti gli studenti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola superiore “Leonardo da Vinci”, per un totale di oltre 500 studenti.

In Italia sono oltre 1.200 le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che, insieme a 900 docenti coordinatori, hanno scelto di aderire a questo evento di sensibilizzazione e di sport

che, dalla sua nascita nel 1997, ha coinvolto in tutto il mondo più di 7 milioni di studenti di oltre 28 mila scuole: un vero e proprio movimento di studenti “podisti”.

Quest’anno anche gli studenti e studentesse del primo triennio di Scuola superiore del “Leonardo da Vinci” di Bergamo: oltre 500 studenti che, accompagnati dai loro docenti, martedì 10 maggio correranno in centro tra Via XX Settembre, Via Sant’Orsola e Via Sant’Alessandro, per compiere più giri di percorso possibile e raccogliere donazioni dai propri sponsor.

La Corsa contro la fame prevede infatti un meccanismo di sostegno ai corridori sotto forma di sponsor da parte di genitori, parenti, amici e conoscenti, con cui concorderanno una promessa di donazione per ogni giro di corsa realizzato: maggiori saranno i giri di corsa completati dallo studente, maggiore sarà la cifra donata dallo sponsor.

L’evento benefico organizzato dall’Istituto Leonardo da Vinci è stato fortemente voluto dai Rappresentanti degli Studenti e dai Docenti di attività motoria, non solo per ampliare la gamma di progetti proposti in ambito di Educazione civica, ma anche per creare un momento di convivialità e di attività sportiva per gli studenti e studentesse più giovani nel cuore della loro città. Presso il punto di avvio della Corsa, in Largo Rezzara, sarà anche presente un piccolo stand in cui i docenti e studenti dell’Istituto presenteranno le attività di Azione contro la Fame e le modalità per effettuare una donazione e sostenerne l’operato.

La Corsa organizzata quest’anno non rappresenta però la prima edizione per l’Istituto bergamasco: l’ultima edizione, svolta nel 2019 presso il Parco Leopardi, ha raccolto circa 2.000 euro versati all’Associazione per l’acquisto di Plumpy-Nut (alimenti utilizzati per il trattamento della malnutrizione acuta grave), contribuendo a salvare la vita di bambini malnutriti nelle comunità mondiali più povere e vulnerabili.