Arriva al cinema “Doctor Strange nel multiverso della follia”: dove vederlo a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Arriva al cinema Doctor Strange nel multiverso della follia. Il film approda in Italia mercoledì 4 maggio, con due giorni d’anticipo rispetto all’uscita negli Stati Uniti, che avverrà venerdì 6 maggio.

Si tratta della 28esima pellicola del Marvel Cinematic Universe, fucina di film di supereroi prodotti dai Marvel Studios e basati sui personaggi apparsi nelle pubblicazioni della Marvel Comics.

La trama si svolge pochi mesi dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, che nel 2021 ha fatto il pieno al botteghino. Il protagonista è interpretato da Benedict Cumberbatch, per la prima volta in un lungometraggio dedicato a lui dopo il film “Doctor Strange” del 2016. L’ex neurochirurgo Stephen Strange, diventato Maestro delle arti mistiche dopo un incidente in auto, si ritrova a viaggiare nel Multiverso e con l’aiuto di vecchi e nuovi alleati, dovrà affrontare un misterioso avversario.

La regia è firmata da Sam Raimi, già direttore della trilogia di “Spider-Man” tra il 2002 e il 2007 e della trilogia de “La casa” tra il 1981 e il 1992.

Oltre al dottor Strange, altra figura chiave di questo film è Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, che ha ottenuto successo internazionale per la sua interpretazione di Wanda Maximoff in “vari film del Marvel Cinematic Universe come “Avengers: Age of Ultron”, “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”.

Il cast, inoltre, annovera Chiwetel Ejiofor (nei panni di Karl Mordo, ex allievo di Strange ora suo nemico), Benedict Wong (nuovo Stregone Supremo e braccio destro di Strange), Rachel McAdams (nel ruolo di Christine Palmer, ex collega innamorata di Strange), Xochitl Gomez (è America Chavez, adolescente con l’abilità di viaggiare attraverso le dimensioni) e Michael Stuhlbarg (nel ruolo di Nicodemus West, un chirurgo rivale di Strange).

“Doctor Strange nel multiverso della follia”, naturalmente, si potrà vedere anche nei cinema bergamaschi. Mercoledì 4 maggio verrà proiettato all’UCI Cinemas di Orio al Serio con molti orari (alle 13:30, 14, 14:30, 15:30, 16:30, 17, 17:30, 18, 19, 19:30, 20, 20:15, 20:45, 21, 21:15, 21:45 e 22:15), anche in lingua originale alle 20:30 e Imax 3D alle 11, 15, 18:30 e 21:30.

Si potrà vedere anche ll’UCI Cinemas A Curno, alle 17, 17:30, 18, 19, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45 e 22:15, in lingua originale alle 19:45 e 3D alle 19:30.

Verrà proposto anche al cinema Arcadia di Stezzano alle 17:10, 18:10, 20, 21 e 22:10; all’Anteo spazio Cinema di Treviglio alle 17:30, 20:15 e 21; e al cinema Iride-Vega a Costa Volpino alle 20:30,

Per rimanere aggiornato sulle proiezioni nei giorni successivi accedi al box eventi di Bergamonews, dove puoi consultare nche la sezione dedicata alla programmazione dei cinema bergamaschi.