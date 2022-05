Agevolazioni per la nascita e lo sviluppo di imprese competitive - BergamoNews

Bergamo. Per diffondere sul territorio la conoscenza di alcune opportunità per aspiranti imprenditori e imprese già costituite, il 9 maggio ci sarà l’incontro “Strumenti nazionali di agevolazione per la nascita e lo sviluppo di imprese competitive”, organizzato da Bergamo Sviluppo – azienda speciale della Camera di commercio di Bergamo, in collaborazione con Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.

L’incontro permetterà di approfondire due incentivi nazionali gestiti da Invitalia, il Fondo impresa femminile, rivolto ad aspiranti imprenditrici e a imprese femminili, e Smart&Start Italia, che

sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico. Il webinar sarà un’occasione per approfondire le caratteristiche distintive dei due incentivi, in modo da aiutare i partecipanti a scegliere quello più idoneo ad avviare o sviluppare il proprio progetto imprenditoriale.

Il programma prevede gli interventi di Cristiano Arrigoni, direttore di Bergamo Sviluppo, che parlerà dei servizi di Bergamo Sviluppo a supporto dell’imprenditorialità, e di Susanna Zuccarini e Marina Senatore, promoter e business developer Invitalia, che illustreranno gli incentivi Fondo Impresa Femminile e Smart&Start Italia, gestiti appunto da Invitalia.

Al termine della presentazione le relatrici saranno a disposizione dei partecipanti per rispondere a specifici quesiti relativi alle possibilità presentate.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione su www.bergamosviluppo.it.

Per informazioni: Bergamo Sviluppo (Francesca Raso, tel. 035.3888.011-019, pni@bg.camcom.it).