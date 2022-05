Per il Tour de France Santini lancia il nuovo brand "Maillot Jaune" - BergamoNews

Bergamo. C’è tutto il valore simbolico del Tour de France nel nuovo brand ‘Maillot Jaune’ che caratterizza l’inedita capsule collection che Santini ha sviluppato per A.S.O. : una collezione esclusiva, esordio di una collaborazione più ampia.

Il logo Maillot Jaune può essere interpretato come riproduzione stilizzata di un ciclista visto dall’alto, o come atleta con le braccia alzate in segno di vittoria.

La collezione Santini è composta da due maglie, un pantaloncino, un’intima, una T-shirt tecnica, una giacca, un gilet e vari accessori. I colori scelti per Maillot Jaune sono il blu oltreoceano, il verde petrolio e il giallo, per una collezione dal look minimal ed elegante.

Le maglie

Due le maglie proposte nella collezione. Allez che replica esattamente il taglio della Maglia Gialla ufficiale ed è realizzata al 100% con tessuti derivanti dal riciclo di materiali plastici in PET e di filati di scarto. Vestibilità sleek, per una massima aerodinamicità. Il design è minimal: la parte alta della maglia in un blu oltreoceano e le maniche in verde petrolio. Esprit è la maglia per le giornate estive più calde: presenta una vestibilità slim ed è realizzata con tessuti particolarmente leggeri e traspiranti. Striature gialle su sfondo blu oltreoceano la rendono una maglia dal gusto elegante e lineare.

guarda tutte le foto 26



Tour de France, Santini lancia il nuovo brand “Maillot Jaune”

Gli altri capi

Nella collezione ‘Maillot Jaune’ sono presenti anche una T-shirt tecnica, con lo stesso design della maglia Allez, ideale da indossare tutti i giorni, un pantaloncino con fondello C3 con superficie ergonomica 3D a densità differenziata e inserti in gel nella zona delle ossa ischiatiche, e una maglia intima in microrete. Da indossare in caso di vento e di pioggia, Santini propone inoltre un gilet e una giacca 100% anti acqua, entrambi richiudibili nella tasca laterale con zip e con loghi Maillot Jaune rifrangenti. Per completare il look gli accessori: calzini, guantini, cappellino e scalda-collo.

La creazione della collezione ‘Maillot Jaune’ si inserisce all’interno degli accordi tra Santini e A.S.O., come arricchimento della partnership che prevede la fornitura delle maglie leader per il Tour de France. La collezione è disponibile sul sito www.santinicycling.com dal 2 maggio, sul sito www.letour.fr e in selezionati negozi di ciclismo nel mondo.