Lettera di presentazione: come si scrive? - BergamoNews

È importante allegare al curriculum una lettera di presentazione? E come dobbiamo scriverla?

La lettera di presentazione, quando si ricerca un lavoro, è importante a patto che sia personalizzata in base al destinatario. Le lettere “scritte in serie”, magari copiate dalla rete, sono sostanzialmente inutili, così come sono inutili le lettere che contengono troppe informazioni, o troppo poche. Una lettera di presentazione ben fatta, in meno di 10 righe, dovrà spiegare a quella precisa azienda perché dovrebbe assumere proprio noi.

Cosa dobbiamo scrivere?

Partiamo da chi siamo e perché stiamo scrivendo. Ad esempio:

Buongiorno, sono un giovane laureato in Economia e vi contatto per l’annuncio pubblicato sul sito….

Oppure:

Sono un ingegnere meccanico con 8 anni di esperienza e sono interessato a collaborare con la vostra azienda…

Spieghiamo poi il perché dovremmo essere scelti: questa è la parte più importante della lettera, e la più difficile. Chiariamo perché abbiamo scelto di scrivere proprio a quell’azienda e quale valore aggiunto potremmo portare (ad esempio, se scriviamo ad un’azienda metalmeccanica che svolge lavorazioni su cui abbiamo una buona esperienza, specifichiamolo). È importante essere onesti e non apparire arroganti o presuntuosi.

Come va impostata la lettera di presentazione?

In alto a sinistra inseriremo i nostri dati personali (nome, cognome e contatti), il alto a destra i dati dell’azienda a cui decideremo di inviarla, poi l’oggetto della lettera, il testo, i saluti conclusivi e infine luogo, data e firma. Meglio essere chiari e sintetici, con frasi semplici e brevi. Infine, è fondamentale ricontrollare tutto prima di inviare: errori di ortografia o nome del destinatario sbagliato rischiano di farci scartare fin da subito. Scrivete in prima persona (“mi chiamo”, “ho lavorato”) e non dimenticate il riferimento al trattamento dei dati personali.

A chi mi rivolgo se ho ancora bisogno di aiuto?

Il Servizio Orienta Lavoro della CGIL di Bergamo può aiutarti a compilare il curriculum, a scrivere la lettera di presentazione. Per prendere un appuntamento chiama lo 035.3594183.