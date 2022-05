L'Atalanta del bel gioco si è smarrita: meno male che c'è la Curva Pisani... - BergamoNews

Ora è una certezza: l’Atalanta del bel gioco non c’è più. Di fronte ad una Salernitana con la fame della vittoria, gli uomini di Gasperini non riescono ad andare oltre al pareggio, peraltro riacciuffato quando i buoi sembravano definitivamente usciti dalla stalla.

La Dea è sembrata aver smarrito totalmente le idee ed il gioco, ed è andata a sbattere per tutto il match contro il muro granata che ha facilmente rintuzzato le trame offensive dei nerazzurri.

I campani hanno per lunghi tratti cullato il sogno di uscire dal Gewiss con una vittoria che avrebbe loro consentito di raggiungere il Cagliari al terz’ultimo posto ma con una gara in meno. E onestamente nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo.

E così è sfumata l’ennesima occasione per accorciare sulle romane in ottica Europa League, con i nerazzurri che restano all’ottavo posto della graduatoria.

Se più indizi fanno una prova, appare ormai chiaro che la squadra atalantina non ne ha proprio più, quasi che i giocatori non vedano l’ora di chiudere questo campionato. E ance il mister ci sta mettendo del suo, con scelte tecniche che a noi mortali paiono difficili da comprendere.

Come quella di impiegare con il contagocce l’unico giocatore che ultimamente la mette dentro, ossia Pasalic che va in rete da tre gare consecutive ed è il capocannoniere nerazzurro.

L’impegno non manca ai nostri, ma la lucidità e la freschezza quelle decisamente si. E le altre squadre, molto più pimpanti e motivate, non si fanno pregare per approfittarne.

Unica nota positiva la sempre presente curva Pisani: commovente il tifo dei tifosi atalantini, sempre ad incitare la squadra.

Cerchiamo allora di chiudere al meglio questa stagione, sperando che anche le avversarie commettano qualche passo falso. Non si sa mai.