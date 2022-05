La delusione di Gasperini: "Siamo stanchi e svuotati, non c'è più intensità" - BergamoNews

Bergamo. Dopo l’1-1 con la Salernitana Gian Piero Gasperini ha l’amaro in bocca. Non solo per il pari che allontana la sua squadra dall’Europa ma, ancora una volta, per i torti arbitrali: “È stato un disastro quest’anno, avete le immagini e lo potete vedere. Poi viene l’episodio di La Spezia (Il gol di Acerbi, Ndr), viene fuori un polverone ma sono mesi che io ne parlo. Per quanto riguarda noi, è stato esagerato quello che abbiamo subito, ma adesso dobbiamo finire bene il campionato”.

Poi il tecnico guarda i suoi ragazzi: “Siamo stanchi e svuotati, in parte è vero, ma la squadra sta cercando di dare tutto quello che ha. È evidente che non c’è la stessa intensità degli scorsi anni. La Salernitana ha obiettivi importanti, ma non è l’unica squadra che ha dimostrato più di noi. Attacchiamo tanto ma siamo sterili e puntualmente prendiamo gol evitabili”.

Infine uno sguardo al futuro: “Ci sono tanti giocatori partiti, con la società che ha rintuzzato nella maniera migliore possibile. Rimanere a questi livelli altissimi non è semplice dopo che hai fatto 200 milioni di utili in 6 anni, quando altri hanno fatto 800 milioni di debiti”.