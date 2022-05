International School of Bergamo, conclusa l’Exhibition del Personal Project - BergamoNews

In G11, il secondo anno dell’High School, e appena prima della scelta delle materie per il Diploma Programma, tutti gli studenti lavorano per svariati mesi al proprio Personal Project, elemento curriculare e molto importante del percorso scolastico delle scuole internazionali che seguono l’MYP in tutto il mondo.

Presso l’International School of Bergamo, si è appena conclusa l’Exhibition del Personal Project. Tutta la comunità è stata coinvolta, studenti, genitori e staff in una vera e propria mini-fiera dell’innovazione alla scoperta dei progetti di ciascun studente.

Ma di che cosa si tratta esattamente, cos’è il prodotto finale? Difficile dirlo a priori, gli studenti hanno infatti la massima libertà possibile nello scegliere quale settore, quale argomento approfondire e con quale modalità. Negli anni si sono visti progetti di tutti i tipi: piattaforme per il la costruzione di collezioni di NFT, prodotti di robotica, libri di novelle, canali YouTube di informazione, creazione di siti internet, prototipi di nuovi modelli di capi di abbigliamento, prototipi di nuovi prodotti per l’equitazione, sistemi per il filtraggio dell’acqua e altro.

Certamente vedere i lavori finali è entusiasmante e per gli studenti è fonte di tensione e soddisfazione, ma il valore del Personal Project risiede nel percorso che i ragazzi fanno.

La preparazione inizia a fine G10 e il primo step è individuare l’argomento da affrontare, poi parte la fase di ricerca e quindi quella di sviluppo.

Ogni studente ha a disposizione un mentor di riferimento che da consigli, instilla dubbi costruttivi e li aiuta a “battere il tempo”. Una delle sfide infatti è quella della gestione del tempo ed evitare di procrastinare!

Ad inizio percorso ogni studente si da delle scadenze, una sorta di project plan che li aiuta a pianificare le varie attività.

Mentre il progetto avanza ogni studente scrive un journal dove ne registra l’andamento, i learning goal, le riflessioni circa le ATL (Approach To Learning) skills, elemento fondamentale in tutto il percorso IB.

E’ in effetti la riflessione che ogni studente fa del proprio percorso il vero valore aggiunto che Personal Project ha e contribuisce a rendere l’MYP un percorso accademico speciale e di eccellenza.