Friends! Più ricca la community di Bgnews: abbonamento mensile, 20 centesimi al giorno - BergamoNews

Siete già iscritti a Friends! ? A un anno dalla sua nascita, la community di Bergamonews si è già rinnovata per essere più utile e accattivante: farne parte è ancora più semplice e conveniente!

Abbonarsi permette di beneficiare di tante, tantissime opportunità sia in termini di informazione sia di vantaggi esclusivi grazie a convenzioni con numerose realtà culturali e commerciali di Bergamo e della provincia tuttao.

Più precisamente, iscriversi a Friends! consente di leggere Bergamonews senza la pubblicità e accedere a contenuti speciali come i podcast per ascoltare i titoli delle principali notizie e aggiornamenti settimanali sui trend di lettura e sui temi rilevanti di città e provincia.

Attraverso una newsletter, inoltre, ogni settimana si possono ricevere contributi redazionali e presentazioni dei partners e delle convenzioni dedicate alla community. Gli iscritti, infatti, possono usufruire di offerte e sconti speciali sui propri acquisti, ma possono anche comprare prodotti ed eccellenze locali in promozione o esclusivi, avere accessi privilegiati alle principali strutture culturali e ludiche (con biglietti gratuiti) e molte altre agevolazioni.

Da segnalare, infine, un’altra novità: quest’anno è disponibile l’abbonamento mensile, che prevede il versamento di 6 euro al mese (vale a dire 20 centesimi al giorno), ridotto a 5 euro per gli under 25 e gli over 65.

L’abbonamento annuale, invece, ha un costo di 48 euro all’anno (36 euro per gli under 25 e gli over 65).

Per avere ulteriori informazioni: www.bergamonewsfriends.it