Brignano, malore mentre va a cavallo: 46enne in ospedale - BergamoNews

Brignano Gera d’Adda. Ha accusato un malore mentre stava andando a cavallo. Per questo motivo un uomo di 46 anni è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Treviglio.

È successo interno alle 19.20 di martedì al Centro Ippico Belloli di via Madonna dei Campi. Secondo le prime informazioni l’uomo si è sentito male in sella, ha perso conoscenza e per questo è finito a terra.

Con lui c’era la moglie che, disperata, ha prima cercato di soccorrerlo e poi ha chiamato il 118.

Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza: dopo le prime cure sul posto il 46enne è stato trasportato all’ospedale di Treviglio. Le sue condizioni sarebbero gravi.