Tra nuvole e schiarite. E rovesci nella fascia prealpina - BergamoNews

Lunedì 2 maggio: come inizia a Bergamo la nuova settimana del mese delle rose? Lo spiega Ivan Malaspina del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Il posizionamento dell’anticiclone delle Azzorre sull’Oceano Atlantico al largo della Penisola Iberica favorirà per gran parte della settimana il persistente afflusso di correnti instabili verso l’Italia.

Anche sulla Lombardia assisteremo pertanto al continuo alternarsi di momenti soleggiati e fasi instabili, seppur non si intravede, almeno nella prima parte della settimana, l’arrivo di fronti organizzati in grado di portare maltempo diffuso. Le temperature, dopo il rialzo nella giornata di lunedì, non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa.

Lunedì 2 maggio 2022

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso tra Garda e Mantovano, in miglioramento; prevalenza di cieli poco nuvolosi sul resto della regione, con tendenza ad aumento delle nubi sulle Prealpi. Nel pomeriggio poco nuvoloso sulla pianura occidentale, parzialmente nuvoloso sul resto della pianura; nuvoloso sui rilievi con lo sviluppo di rovesci sulle Prealpi bergamasche e bresciane e, localmente, anche sulle Alpi. Nella sera cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori.

Temperature: massime in aumento, minime in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 21 e 23°C.

Martedì 3 maggio 2022

Tempo Previsto: al mattino cieli parzialmente nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nuvoloso sui rilievi, con lo sviluppo di rovesci sulle Prealpi bergamasche e bresciane e, successivamente, anche sulle Alpi. Possibile qualche rovescio entro sera anche nel Pavese e sulla fascia pedemontana centro-occidentale. Nella corso della sera parzialmente nuvoloso ovunque con qualche piovasco in Valtellina.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 23 e 25°C.

Mercoledì 4 maggio 2022

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su tutta la regione con qualche piovasco sui rilievi. Nel pomeriggio persistono un po’ di nuvole su tutti i settori con piovaschi sparsi dalle Alpi alla pianura. In serata generali condizioni di cieli parzialmente nuvolosi, con qualche residuo piovasco sui laghi.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 23 e 25°C.