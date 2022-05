“Net-Work in School”: 15 scuole di tutta Italia, Spagna e Slovenia si danno appuntamento a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Quindici scuole provenienti da tutta Italia, Spagna e Slovenia si danno appuntamento martedì 3 maggio 2022 dalle 9 alle 17 a Bergamo, al Centro Congressi Papa Giovanni XIII, per presentare i progetti che, nonostante le difficoltà del periodo pandemico, sono riuscite a portare avanti coinvolgendo 900 studenti e producendo 50 artefatti.

“Net-Work in School” è la realizzazione di quanto descritto in “Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti (Avviso 20769 del 2019)” e promuove in chiave smart la cultura digitale nella prospettiva olistica dell’apprendimento.

Il Comune di Bergamo ha concesso il patrocinio, l’organizzazione della giornata sarà a cura dell’Associazione Impara Digitale.

L’evento sarà in forma mista: in presenza e in diretta streaming.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta l’iscrizione (solo per la partecipazione in presenza) al sito https://networkinschool.icvalnegra.edu.it/ entro Lunedì 2 maggio alle 16.

Per chi invece vorrà seguire l’evento in streaming (al link https://youtu.be/SLI4mo8viqo) non è richiesta iscrizione.

La scuola polo è l’IC “Francesca Gervasoni” di Valnegra, affiancata da altre scuole bergamasche:

IC “Dante Alighieri” di Torre Boldone (BG), IC di San Giovanni Bianco (BG), IC Valle Serina e San Pellegrino Terme (BG), IC “C. Consonni” di Arcene (BG), IC “Mozzanica” di Mozzanica (BG).

Gli altri istituti della rete che giungeranno a Bergamo per l’evento, anche dall’estero, sono: Scuola Media “Pietro Coppo”, Izola (Slovenia); Col-legi Sant Miquel dels Sants, Cataluna (Spagna); Escola Solc, Barcellona (Spagna); IC “Nicola Ronchi”, Cellamare (BA); IC “F. Meloni”, Domusnovas (CA); IC “Nivola”, Serra Perdosa, Iglesias (CI); IC “Civitella San Paolo”, Civitella San Paolo (RM); IC “Leonardo Da Vinci”, Ciampino (RM); IC “Bruno da Osimo” (AN).

Francesco Cagnes, Dirigente della scuola polo, aprirà la giornata con il benvenuto ai partecipanti. Seguiranno gli interventi di Gianna Barbieri, Direttore Generale MIUR, Claudia Casavola, referente regionale per le attività connesse al PNSD in USR Lombardia, Vincenzo Cubelli, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, Loredana Poli, Assessora istruzione, università, formazione, sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva del Comune di Bergamo.

Il progetto, opportunamente integrato nelle varie discipline, ha lasciato spazio alla creatività degli studenti che hanno dato vita a diversi prodotti utilizzando sia strumenti digitali che software e applicativi di simulazione, oppure kit di robotica educativa per sperimentare direttamente quanto simulato e vederlo concretamente realizzato.

Il progetto si è sviluppato in quattro percorsi indipendenti o integrati tra di loro:

GAMIFICATION: progettazione, struttura e realizzazione delle fasi necessarie per la creazione di un videogioco;

CODING E ROBOTICA: integrazione robotica-storytelling-VR-con il proiettore interattivo;

VIRTUAL BIOGRAPHY: viaggio nelle biografie delle donne di scienza attraverso la creazione di timeline interattive e multimediali, realizzate da team di lavoro femminili, anche in Realtà Aumentata e Realtà Virtuale;

IL VLOG: il blog che si trasforma in vlog.

Ogni scuola ha scelto autonomamente quale o quali percorsi realizzare.

La presentazione dei progetti sarà coordinata da Valentina Santarpia, giornalista del Corriere della Sera; Andrea Benassi, INDIRE; Luca Raina, docente e formatore di livello nazionale; Dianora Bardi, Presidente Impara Digitale.

Dall’Università di Pisa si collegherà Marilù Chiofalo che parlerà del pensiero scientifico come supporto all’apprendimento anche per i bambini delle scuole del primo ciclo.

PROGRAMMA

Ore 8:30 – 9:00 – Registrazione Partecipanti

Ore 9:00 – Saluti istituzionali

Francesco Cagnes, Dirigente Scolastico scuola polo I.C F. Gervasoni, Valnegra – Bergamo

Gianna Barbieri, Direttore Generale MIUR

Claudia Casavola, USR Lombardia, referente regionale per le attività connesse al PNSD

Vincenzo Cubelli, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo

Loredana Poli, Assessora istruzione, università, formazione, sport e tempo libero, politiche per i giovani, edilizia scolastica e sportiva – Comune di Bergamo

Ore 10:15 – Coordina: Valentina Santarpia, Giornalista Corriere della Sera

Presentazione Sito dedicato al progetto, a cura di Nadia Mainetti

Vlog: le scuole si raccontano

Ore 11:00 – 11:15 Pausa

Ore 11:15 – GAMIFICATION A SCUOLA. Coordina ed introduce: Andrea Benassi – INDIRE

Progettare videogiochi a scuola: una nuova forma di scrittura

Presentazione dei progetti a cura degli alunni

Ore 13:00 – 14:15 Pausa

Ore 14:15 – Coordinano: Luca Raina, Docente e Formatore – Dianora Bardi, Presidente Associazione Impara Digitale

Presentazione dei progetti Coding e Robotica in AR

Ore 15:00 – I nuovi paradigmi del pensiero scientifico

Collegamento con Marilù Chiofalo, Fisica all’Università di Pisa e Direttrice della sezione Discover di QPlayLearn, Associazione Donna e Scienza.

Ore 15:15 – Virtual Biography: narrare con il Digital Storytelling – Introduzione di Luca Raina

Presentazione dei progetti a cura degli alunni

Ore 17:00 – Chiusura dei lavori e saluti

La partecipazione, esclusivamente in presenza, all’evento prevede il rilascio ai docenti di Certificazione valida ai fini dell’aggiornamento obbligatorio e/o facoltativo. ImparaDigitale (www.imparadigitale.it) è soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola DM, prot. AOODPIT 595 del 15/07/2014 MIUR e riconfermato secondo la Direttiva n.170/2016.