Malinovskyi entra e accende la luce, Boga è ancora un oggetto misterioso - BergamoNews

Musso 6,5: In controllo, costretto a fare gli straordinari per impedire il raddoppio.

Scalvini 5,5: Titolare indiscusso è la più bella realtà della stagione. Sul gol non impeccabile a salire di testa. Peccati di gioventù con dall’altra parte Djuric che in Europa è l’attaccante che ha vinto più duelli aerei.

Pasalic (1’2t) 7: Tenta di dare logica alla squadra senza essere granché aiutato. Allora decide di fa-re da solo, ancora una volta goleador.

Demiral 5,5: Suo il liscio in area da cui esce il colpo vincente di Ederson, uno da tenere d’occhio. Scalpita per accompagnare l’azione, in affanno quando torna difensore

Djimsiti (1’2t) 6: Entra quando Gasp vira a quattro dietro, si accontenta del compitino ma è attento in chiusura quasi allo scadere.

Palomino 7: Guerriero più del solito, anche a tutto campo quando serve a contrastare Verdi che lo porta fuori dall’area. Vicino al ta-pin di testa a inizio ripresa. Il migliore con Pasalic e unico che man-tiene una condizione fisica da battaglia

Hateboer 5: Impalpabile, stare in partita è un’altra cosa

Maehle (8’2t) 5: Il suo contributo rimane subordinato al rientro dopo l’intervento chirurgico.

Deroon 6: Mai domo e troppo solo a tenere la zona centrale e ripartire. Finisce in difficoltà

Freuler 5,5: Dà’ quel che riesce e che gli rimane dopo una stagione che lo ha prosciugato. Tanta voglia ma troppa corsa a vuoto e quanta imprecisione anche nel tentare il colpo impossibile da fuo-ri.

Zappacosta 6: Attivo e determinato in avvio, dagli esterni l’abitudine era il gol che non arriva

Boga 5: Poche cose buone e pause infinite accompagnate da spunti mai decisivi. Serve continuità compreso vedere i compagni . Gioca ancora come fosse nel cortile di casa

Muriel 6: I fuoriclasse sono così prendere o lasciare soprattutto servirà tenerlo perché out Ilicic un altro che ti cambi le partite non lo trovi, chiamalo Lucho o Ciccio bello non puoi farne a meno, an-che se non trova gli abituali squilli di tromba per ribaltare una gara segnata fin dall’avvio.

Malinovskyi (30’2t) 7: Basta lo splendido assist per Pasalic per definire ingresso e prestazione

Zapata 5: Anonimo. Quanto pesa la condizione fisica che non c’è più ?

Miranchuk (8’2t) 5: La carta della disperazione, da subentrato si guadagna la doccia e niente più

Gasperini 5: La Salernitana è l’Atalanta che non c’è più . Sprecata un’altra occasione