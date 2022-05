"La logistica divora la Bassa": convegno di Sinistra Italiana Bergamo - BergamoNews

Sinistra Italiana Bergamo intende aprire un tavolo, con le forze politiche e sociali disponibili, sullo sviluppo economico della Bergamasca (che ritiene insostenibile sia livello ambientale che sociale), con l’obiettivo di elaborare proposte fattibili e realizzabili per un modello di sviluppo radicalmente diverso.

“La logistica è un esempio lampante di questa logica insostenibile – spiega SI – . È vero che crea molti posti lavoro, ma dovremmo chiederci: quali posti di lavoro? Il lavoro nella logistica è precario, i salari sono molto bassi e le tutele sono scarsissime. Dovremmo guardare al suo impatto ambientale: i poli logistici infatti consumano centinaia di ettari di suolo, che tolgono all’agricoltura. La logistica è un affare solo per i proprietari delle imprese, non certo per il territorio che paga i costi ambientali e i costi sociali dello sfruttamento del lavoro”.

Per questi motivi, organizza per martedì 10 maggio (alle 20.30) un evento online dal titolo “Una logica insostenibile. La logistica divora la Bassa e sfrutta il lavoro” che si potrà seguire in diretta sulla sua pagina facebook.

Interverranno: Angelo Mastrandrea (giornalista, collaboratore di Internazionale, ha appena dato alle stampe un libro proprio sulla logistica che si intitola Ultimo Miglio)

Niccolò Cuppini (ricercatore universitario si occupa di trasformazioni del lavoro contemporaneo, di logistica e di movimenti sociali che ha scritto Mondo logistico)

Paolo Falbo (presidente del Circolo Serio-Oglio di Legambiente e professore di economia che sta studiando l’impatto della logistica nella Bassa bergamasca)

Silvia Rapizza (presidente della Consulta delle Associazioni di Romano di Lombardia, che ci porta una testimonianza sull’impatto della logistica a Romano di Lombardia)

Chiara Drago (Sindaca di Cologno al Serio e Consigliera provinciale con delega alla Pianificazione urbanistica e alla Pianura).

Concluderà: Federico Martelloni (segreteria nazionale di Sinistra Italiana e professore di Diritto del lavoro, si occupa di sfruttamento lavorativo e nuovo caporalato).