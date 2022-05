Il corso di informatica di ABF: obiettivi, contenuti e modalità d’iscrizione - BergamoNews

Azienda Bergamasca Formazione opera, oltre che per i corsi dopo la terza media, anche nell’ambito dei “Servizi al Lavoro”, fornendo ai disoccupati gli strumenti necessari per favorire il ricollocamento lavorativo.

Le competenze più richieste dalle aziende sono quelle informatiche, ormai considerate fondamentali. In quest’ottica, la sede di Clusone di ABF ha organizzato un Corso di informatica con certificazione EIPASS, che può essere gratuito per gli aventi diritto.

Cos’è EIPASS?

Azienda Bergamasca Formazione è un ente accreditato per il conseguimento della certificazione EIPASS, acronimo di European Informatic Passport (passaporto europeo di informatica). Si tratta di un certificato internazionale che attesta competenze specifiche riguardanti il mondo del lavoro, dell’istruzione e dell’informatica conforme alle nuove dinamiche digitali.

La filosofia EIPASS vuole che le certificazioni siano adatte ad un ampio ventaglio di destinatari, ad esempio:

– Studenti: la certificazione consente di ottenere punteggi in ambito scolastico e, per la maggior parte dei percorsi universitari, sostituisce l’esame di idoneità informatica del primo anno.

– Lavoratori: la certificazione è una garanzia del possesso delle soft skills in ambito informatico. Inoltre è riconosciuta nei concorsi pubblici.

– Disoccupati: arricchisci il tuo curriculum vitae con un riconoscimento valido sul territorio europeo. Gli elevati standard e l’interoperabilità dei diversi software garantiscono un’alta spendibilità sul mercato del lavoro.

– Aziende pubbliche, private e studi professionali: la certificazione rappresenta un titolo qualificante per operatori, collaboratori e dipendenti. Migliorare la qualità del lavoro e le conoscenze del personale assunto porta vantaggi in termini di produttività e dell’offerta dei servizi al cliente.

Il corso di informatica di ABF

A maggio parte il corso di informatica organizzato da ABF Clusone e che si rivolge a persone principianti di qualsiasi età. L’obiettivo è quello di far imparare ad usare il computer utilizzando un linguaggio comprensibile e adatto a tutti e di consolidare le competenze già in possesso degli iscritti. Al termine del corso sarà possibile ottenere l’attestato di certificazione EIPASS. L’attestato è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a titoli informatici.

Il corso può essere gratuito per i disoccupati sopra i 30 anni con i requisiti di accesso al bando Dote Unica Lavoro. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria.

Articolazione del corso di informatica

Il corso ha una durata totale di 40 ore. Le lezioni saranno da 4 ore ciascuna, per un totale di 15 incontri. Al termine del corso si può richiedere la tessera necessaria per sostenere i 7 esami per il conseguimento del passaporto europeo di informatica. La tessera ha una validità di tre anni e vi consentirà di accedere ad un portale dedicato con esercitazioni, e materiale didattico per poter esercitare anche a casa le competenze acquisite.

A tutti gli iscritti sarà fornita una mail istituzionale che darà pieno accesso alla Google Workspace for Education. Contestualmente alla mail ogni corsista avrà un accesso gratuito ad Office 365, per poter usare il pacchetto offerto da Microsoft in tutta comodità anche a casa. Il pacchetto di office 365 viene fornito senza costi aggiuntivi. Inoltre il docente caricherà le dispense e gli esercizi su una piattaforma condivisa con i corsisti che potranno cosi accedervi anche da casa per esercitarsi nei ritagli di tempo.

Obiettivi del corso di informatica

Il corso ha lo scopo primario di rendere comprensibile e accessibile il mondo dell’informatica a chi muove i primi passi, ma anche di consolidare le conoscenze di chi ha già avuto esperienze precedenti.

Si può arrivare a due differenti risultati, sulla base delle richieste del corsista:

– Attestato di frequenza – rilasciato da ABF. Il documento è riconosciuto come crediti formativi da vari ordini professionali e valido per la formazione obbligatoria per il personale scolastico.

– Attestato di certificazione – rilasciato da EIPASS a seguito del superamento dei 7 esami (non inclusi nel corso). L’attestato è regolarmente inserito in tutti i concorsi e le selezioni pubbliche e private per cui si prevede attribuzione di punteggio a titoli informatici. Corrisponde al livello “autonomo” richiesto nel CV Europass alla voce “competenze digitali”. Vale anche come esonero per il sostenimento delle abilitazioni informatiche presso la maggior parte delle università.

Contenuti del corso di informatica

I contenuti del corso sono articolati secondo quanto previsto dal programma analitico di EIPASS 7 Moduli User:

– Fondamenti dell’Information Technology. Struttura e componenti del computer: comprare un nuovo dispositivo sarà più facile, conoscendone le caratteristiche principali.

– Navigare e cercare informazioni sul Web. Navigare in sicurezza in internet è una priorità. In questo modulo si parlerà di come muoversi senza paura e evitando i tranelli della rete. Uso di browser, mail, motori di ricerca e analisi dei principali social media.

– Comunicare e collaborare in rete. Uso di posta elettronica e degli strumenti di comunicazione.

– Sicurezza informatica. Uso consapevole di internet e gestione in sicurezza dei propri dispositivi.

– Elaborazione testi. Utilizzo di software di videoscrittura installato sui PC e online. Realizzare lettere, documenti o volantini sarà semplice e divertente.

– Foglio di calcolo. I fogli di calcolo sono una pietra miliare in ogni realtà lavorativa e non solo. Superato questo modulo non potrete più farne a meno per organizzare le vostre finanze!

– Presentazioni multimediali. Realizzazione di video o slideshow per ogni occasione.

Come iscriversi al corso di informatica di ABF Clusone?

Per avere ulteriori informazioni sul corso puoi contattare la segreteria allo 0346.22808 oppure visitare il sito internet https://www.abf.eu/clusone/corsi/corso-di-informatica-con-eipass/. Si ricorda che il corso può essere gratuito per i disoccupati sopra i 30 anni che soddisfino i requisiti.