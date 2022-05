Giorgio Gori secondo nella classifica di gradimento dei sindaci - BergamoNews

Bergamo. Al secondo posto, dietro solo ad Antonio Decaro, sindaco di Bari. Medaglia d’argento, dunque, per Giorgio Gori, primo cittadino di Bergamo che, secondo un sondaggio fatto da AffariItaliani.it si guadagna il 61,4% della fiducia dei suoi cittadini, a pari merito con Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Un traguardo conclamato dai fatti, i tanti, che l’amministrazione che porta il nome del suo sindaco si è conquistato a suon di opere sul territorio, cambiando il volto alla città. E avvalorato anche dalla riconferma ottenuta nel 2019 con il bis e, conseguentemente, il secondo mandato. Bergamo che scavalca Milano e Roma, quindi: solo quarto, Giuseppe Sala, sindaco di Milano e quinto Roberto Gualtieri, primo cittadino di Roma.

L’analisi è stata fatta su un campione di 1000 persone, nel periodo compreso tra il 25 e il 29 aprile, in cui gli italiani sono anche stati interrogati sui temi a loro più cari. In cima alla classifica delle priorità e paure degli italiani ci sono lavoro e disoccupazione, sicurezza, poi salute e benessere fisico. In quarta posizione caro bollette e inflazione, poi immigrazione.