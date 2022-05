Feltri lascia il Consiglio comunale di Milano: "Mi dimetto per motivi di salute" - BergamoNews

Il giornalista bergamasco Vittorio Feltri lascia il Consiglio comunale di Milano, dove era stato eletto nelle file di Fratelli d’Italia alle scorse elezioni amministrative di ottobre.

A confermare le dimissioni è stato lo stesso Feltri intervenendo alla trasmissione La Zanzara di Radio24.

“Mi sono dimesso per motivi di salute perché ho un cancro”, ha spiegato ai conduttori della trasmissione.

Domenica Primo Maggio Feltri aveva partecipato alla convention di Fratelli d’Italia a Milano, intervenendo sul palco nella giornata conclusiva dei lavori e complimentandosi con Giorgia Meloni per aver scelto Milano come sede del congresso. “Sono convinto che Milano sia l’origine di ogni fenomeno, non solo economico, ma anche politico. Non a caso il fascismo è nato qui. Berlusconi non è di Sorrento e la Lega è nata a Milano. Quindi attenzione: chi conquista Milano, conquista anche Roma”, aveva dichiarato tra gli applausi.

A prendere il posto di Vittorio Feltri in Consiglio comunale sarà Enrico Marcora.