Caro benzina, taglio delle accise prorogato fino all'8 luglio - BergamoNews

Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 luglio. Il provvedimento, atteso da tempo, è stato varato dal consiglio dei ministri nella giornata di oggi, lunedì 2 maggio.

Questa misura era stata introdotta lo scorso marzo per arginare gli aumenti dei prezzi della benzina e del diesel: sarebbe dovuto durare un mese e poi era stata prorogata al 2 maggio, in attesa di un decreto più corposo per far fronte al caro energia, in arrivo oggi.

Fino all’8 luglio, quindi, i prezzi dei carburanti potranno contare sulla riduzione dovuta al taglio delle accise. Su benzina e diesel la riduzione è di 25 centesimi al litro più Iva, mentre per il gpl di 8,5 centesimi di euro più Iva.

L’accisa sul metano va a “zero euro per metro cubo”: al “gas naturale usato per autotrazione” viene applicata un’aliquota Iva “stabilita nella misura del 5 per cento”.