Autopsia sul corpo di Luigi Casati, colpito a morte a Treviglio dalla vicina - BergamoNews

Autopsia in corso lunedì 2 maggio sul corpo di Luigi Casati, colpito a morte sotto casa, in via Brasside a Treviglio giovedì scorso, 28 aprile. Intanto è stato convalidato l’arresto di Silvana Erzembergher, la 71enne che ha sparato ai coniugi Casati uccidendo il marito e ferendo la moglie Monica.

La signora Erzembergher, che ha avuto un principio di infarto e per questo è ricoverata all’ospedale di Bergamo, è accusata di omicidio e tentato omicidio: un video, circolato sui social, che ritrae gli istanti immediatamente successivi all’omicidio (girato da un’abitante della palazzina al civico 2/D), la riprende con la pistola in mano poco dopo l’assassinio del pensionato 64enne e il ferimento della consorte.

Ai vicini di casa la donna aveva confidato più volte di essere in possesso di un’arma. “Diceva di avere una pistola e che prima o poi l’avrebbe usata”, raccontano alcuni abitanti di via Brasside a Treviglio che, a differenza dei coniugi Casati, assicurano di non avere mai avuto problemi con quella signora dallo sguardo glaciale.