Atalanta, serve il pieno: l'Europa non è ancora impossibile - BergamoNews

Atalanta, metti la freccia. È un’altra occasione d’oro, quella che si presenta stasera, lunedì, (20,45 al Gewiss Stadium) contro la Salernitana che sta cercando di completare la sua straordinaria rimonta salvezza.

Però… l’Europa è ancora possibile, così dicono i numeri, anche e soprattutto in questa giornata, che ha visto rallentare la Roma e fermarsi la Fiorentina. E la Lazio dovrebbe ringraziare un clamoroso errore arbitrale (il gol di Acerbi in fuorigioco per il 4-3) che le ha consentito di guadagnare tre punti invece che uno. Assurdo, se potranno (facilmente) essere punti decisivi per l’Europa.

Anzi, vogliamo rinfrescare la memoria? Nasca era anche il Var di Atalanta-Roma, quello che aveva annullato il gol di Zapata per un inesistente tocco (o fuorigioco) di Palomino.

Comunque, l’Atalanta se vince va a un punto dal quinto posto occupato da Roma e Lazio e può staccare la Fiorentina di due lunghezze. Sarà la volta buona per invertire una marcia che nel girone di ritorno, per vari motivi, non è stata all’altezza delle cavalcate precedenti con Gasperini?

Gli eroi sono stanchi. Ma si può fare un ultimo sforzo, non è una missione impossibile come affrontare il Real Madrid o il Paris Saint Germain in Champions. Vero, a questo punto della stagione contano moltissimo motivazioni e energie fisiche. Cioè testa e gambe.

Sul cuore dei nerazzurri non si può dubitare, se riguardiamo anche la rimonta di due gol e quasi il sorpasso contro il Torino. Che pure di motivazioni non doveva averne poi tante, con una classifica ormai definita. Però su questo piano non si può obiettivamente ragionare, perché anche il Bologna allora non avrebbe dovuto costringere la Roma sullo 0-0 e invece ha pure sfiorato la vittoria con Barrow.

Figuriamoci le motivazioni della Salernitana, che arriva a Bergamo dopo tre vittorie consecutive: Nicola, il tecnico delle emergenze, l’ha portata a vincere a Genova contro la Sampdoria, nel recupero di Udine e contro la Fiorentina. Anche nell’ultima sconfitta fuori casa, si è arresa solo negli ultimi otto minuti quando ha subìto due gol, all’Olimpico contro la Roma, dopo essere andata in vantaggio. Quindi è una Salernitana trasformata, ricaricata e lanciata verso una salvezza non impossibile: deve anche recuperare giovedì 5 maggio in casa contro il Venezia. Scontro diretto, ancora più decisivo, ma gli ex Ruggeri e Zortea non verranno in gita a Bergamo. Ribery e Radovanovic, infortunati, non sono convocati.

Su cosa può contare l’Atalanta per riconquistare il suo stadio, dove non vince dal 4-0 (gol di Pasalic, due Koopmeiners e uno Miranchuk) sulla Sampdoria del 28 febbraio (Almeno in Serie A, poi c’è stato il 10 marzo il bellissimo 3-2 sul Bayer Leverkusen, gol di Malinovskyi e doppietta di Muriel)?

Intanto sui suoi uomini più affidabili: in avanti Muriel, fondamentale per fare gol e far segnare i compagni. Con lui Zapata, che sta completando il rodaggio dopo il rientro dall’infortunio. Mercoledì col Toro aveva addosso un mastino come Bremer e non è stato semplice liberarsi, all’andata all’Arechi ha deciso lui, Duvàn. Con loro si dovrebbe rivedere dall’inizio Pasalic, primo bomber nerazzurro con 11 reti. Sembrano recuperati Koopmeiners (e la sua assenza si è avvertita nelle ultime partite) e Maehle.

Non c’è Toloi, di nuovo fermo. Probabile la conferma del centrocampo anti-Toro, con Hateboer-De Roon, Freuler e Zappacosta, mentre dietro potrebbe toccare a Scalvini, Demiral e Palomino. Convocato come terzo portiere anche lo sloveno della Primavera, Dajcar.

Inutile poi parlare di partite o avversari più o meno facili: poteva esserlo per l’Atalanta che volava nel girone di ritorno, adesso non è così. Ma tutte fanno fatica a vincere, vedi il Milan (grazie al portiere della Fiorentina), vedi la Juve. Certo la spinta incredibile del tifo atalantino meriterebbe un regalo dalla Dea. Ne arriveranno anche tremila da Salerno, ma in campo non vanno loro…