Arriva il bando per micro, piccole e medie imprese che puntano all'export: 1,6 milioni di euro a disposizione - BergamoNews

Si apre il 9 maggio il nuovo bando a sostegno delle micro, piccole e medie lombarde (MPMI) per sviluppare e consolidare le loro posizioni sui mercati internazionali avvalendosi di digital export manager (DEM) e utilizzando lo strumento dell’e-commerce. Il contributo incentiva l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e i sistemi e-commerce proprietari, come i siti aziendali e le app per dispositivi mobili per l’e-commerce.

Il bando, cofinanziato dalla Camera di commercio di Bergamo e dalle Camere di commercio lombarde insieme a Regione Lombardia, gestito da Unioncamere Lombardia, mette a disposizione 1.640.000 euro per cofinanziare le spese aziendali per potenziare il proprio export digitale con contributi a fondo perduto delle spese ammissibili, sino a un massimo complessivo di 8.000 euro per spese sostenute (al netto di IVA) a partire dal 1° gennaio 2022.

Sono previsti due tipi di intervento per le MPMI lombarde che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sul mercato internazionale in forma digitale, da realizzare entrambe nell’ambito dello sviluppo progettuale:

a) per l’impiego di un DEM (Digital Export Manager) con investimento minimo 6.000 euro ed erogazione di un contributo a voucher fisso di 3.000 euro

b) di supporto all’e-commerce aziendale con contributo a fondo perduto del 40% delle spese ammissibili a fronte di un investimento minimo di 4.000 e con un limite massimo concedibile di 5.000 euro.

“In un contesto in cui le tecnologie digitali si sono definitivamente affermate come lo strumento principe delle micro, piccole e medie imprese che si aprono verso i mercati esteri – afferma Carlo Mazzoleni, presidente della Camera di commercio di Bergamo – con questi incentivi si vuole dare appoggio alle imprese del territorio sulle strategie che esse giudicano più efficaci e attuali per il loro sviluppo.”

Le domande sono da presentare esclusivamente su http://webtelemaco.infocamere.it con firma digitale dalle 11 del 9 maggio fino alle 12 del 17 giugno 2022 (salvo esaurimento anticipato delle risorse). Testo completo del bando e istruzioni per compilare la domanda sono disponibili su www.unioncamerelombardia.it. Per informazioni è possibile rivolgersi a: imprese@lom.camcom.it.