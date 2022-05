Pedone investito e ucciso nella notte in A4 - BergamoNews

Brescia. Un uomo, le cui generalità non sono ancora note, è stato investito e ucciso nella notte lungo l’autostrada A4, nella zona di Brescia Ovest.

La tragedia attorno all’1, nel tratto compreso tra il casello di Brescia Ovest e l’area di servizio Valtrompia, sulla carreggiata che viaggia in direzione Milano: sul posto sono arrivati in pochi minuti i mezzi di soccorso, con un’ambulanza e un’automedica, i vigili del fuoco di Brescia e una pattuglia della Polizia Stradale di Seriate, competente per quel tratto di A4.

A dare l’allarme sono state le persone a bordo del mezzo che ha investito l’uomo, che per cause ancora in fase di accertamento, stava camminando in autostrada: non sono stati infatti trovati altri mezzi abbandonati in zona e l’ipotesi è che l’uomo possa essere arrivato sulla carreggiata dalla vicina area di servizio.

Le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità del deceduto continuano.