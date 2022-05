Infinito German Denis: l'ex Atalanta in gol in serie B a 40 anni e 7 mesi - BergamoNews

German Denis non smette mai di segnare: l’ex attaccante dell’Atalanta, ora in forza alla Reggina, ha trovato il modo di entrare nella storia anche in una giornata storta per i suoi, travolti 4-1 in casa dal Como.

Suo, infatti, il gol della bandiera amaranto che, a 40 anni e 7 mesi, lo rende il giocatore più anziano a siglare una rete in Serie B.

Per El Tanque la gioia del gol mancava da oltre un anno, dopo quello messo a segno l’11 aprile 2021 contro il Vicenza: contro il Como, tra l’altro, non era mai andato a segno, facendo della squadra lariana la sua trentanovesima vittima italiana.

Per non farsi mancare nulla, l’argentino aggiorna così a 25 le stagioni consecutive nelle quali ha messo a segno almeno una rete.

Storia finita? Forse no perchè nel post partita Denis è stato chiarissimo: “Sono felice di lasciare un segno in una società storica come la Reggina. L’amaranto mi ha dato tanta vita da quando sono arrivato, ho ancora tanto entusiasmo, ci tengo a fare un altro anno, magari qui a Reggio”.